  • Новости
  • Реакция РФС на предложение запретить легионеров в Кубке России

Реакция РФС на предложение запретить легионеров в Кубке России

Сегодня, 14:17

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил идею запретить командам использовать легионеров в матчах FONBET Кубка России.

  • Соответствующее предложение поступило от руководства ассоциации спортивных комментаторов.
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал его интересным и пообещал проработать инициативу.
  • Турнир проводит РФС.

«Об идее, чтобы в Кубке России играли только россияне – без комментариев. Я бы отреагировал, но жестковато. Я примерно знаю, кто эту идею предложил. Они не очень разбираются в футболе», – сказал Митрофанов.

Еще по теме:
Реакция Селюка на предложение запретить легионеров в Кубке России
Мостовой назвал клуб, который выиграл бы Кубок России без легионеров 1
Реакция Мостового на предложение запретить легионеров в Кубке России 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Митрофанов Максим
