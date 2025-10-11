Реакция РФС на предложение запретить легионеров в Кубке России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил идею запретить командам использовать легионеров в матчах FONBET Кубка России.

Соответствующее предложение поступило от руководства ассоциации спортивных комментаторов.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал его интересным и пообещал проработать инициативу.

Турнир проводит РФС.

«Об идее, чтобы в Кубке России играли только россияне – без комментариев. Я бы отреагировал, но жестковато. Я примерно знаю, кто эту идею предложил. Они не очень разбираются в футболе», – сказал Митрофанов.