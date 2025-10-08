Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В Кубке России могут запретить легионеров

Сегодня, 09:29
16

Запрет на легионеров может быть введен в FONBET Кубке России. Главе минспорта Михаилу Дегтяреву предложили допускать в составы команд на этот турнир только тех игроков, которые имеют право выступать за сборную РФ.

Предложение было высказано на встрече министра с руководством ассоциации спортивных комментаторов. Дегтярев назвал его интересным и сказал, что оно будет проработано.

Встреча состоялась вскоре после бурной реакции футбольного сообщества на перспективы по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ. Запланирован еще ряд подобных мероприятий, в том числе, с участием футбольных ветеранов и тренеров.

В Минспорта считают, что большинство россиян на его стороне. Об этом свидетельствует собственная закрытая социология и результаты встреч с профессиональным сообществом, которые активно проводит ведомство.

  • Ранее Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле 5 игроками при 10 в клубной заявке.
  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Еще по теме:
Губерниев отреагировал на перепалку Карпина с министром спорта России 6
Реакция Карпина на угрозу министра спорта 13
В РФС отреагировали на слова министра спорта о Семаке 3
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Кубок Дегтярев Михаил
Рекомендуем
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr2112
1759907621
Маразм крепчал!)
Ответить
NewLife
1759907625
Думаю, круче было бы запретить футбол к едрене фене. А эту ассоциацию спортивных балаболов направить комментировать городки и обязать носить кокошники дома и на работе, а когда министр рассмотрит предложение создать рабочую группу, провести симпозиум, форум и концерт в палате номер 6.
Ответить
VVM1964
1759907646
Итак кубок считается не самым "желанным" трофеем, так решили его еще ниже опустить, как по уровню, так и по зрелищности, и по престижу !(((...
Ответить
Интерес
1759909275
Тандем министра спорта и шайки спортивных комментаторов убьют любое проросшее зерно футбола.Поэтому я стараюсь мнение элдэпээровского министра не воспринимать всерьёз,а футбол научился смотреть и слушать,но не слышать,что они несут 80 процентов эфирного времени.
Ответить
Rad Meat
1759909904
Тогда уж до 21 года ещё пусть играют...плюс три игрока на выбор... Как на Олимпиаде ))) Развивать так развивать ) Правда всем будет пофиг на Кубок... Финал может кто то посмотрит )
Ответить
САДЫЧОК
1759910002
1.Идея хорошая 2.Какой нахрен министр спорта?Он не должен ничего решать в футболе.Его нужно запретить и не допускать к нашему футболу. 3. В кубке можно запретить легионерам-в чемпионате лимит вообще отменить. Вот , тогда произойдет шаг вперед в нашем футболе.
Ответить
...уефан
1759910328
..."Дурак и молния"(с)...
Ответить
brаtskij
1759910998
Ой дурак.
Ответить
Галина Бронемясова
1759911861
кто-нибудь, сообщите этому дезеуву, что в кубке и так играют практически без легионеров. тот же зенит вообще ни одного бразильца не выставил в последнем матче. это уже ближе к финалу ставятся легионеры. а заодно спросите у данного гомосека, где тогда получать практику лавочникам? какой-нибудь бонгонда например.
Ответить
neveldomha
1759912176
ДБ.
Ответить
Главные новости
Стало известно, сыграет ли Россия с Бразилией в 2026 году
12:32
Назван первый игрок-миллиардер в истории футбола
12:08
ФотоРоналду получил специальную награду за игру в сборной Португалии
11:33
РПЛ определила лучшего игрока в сентябре
11:17
Ари назвал идеального тренера для «Спартака»
11:06
1
Карпин высказался о вызове Смолова в сборную России
10:45
3
Агент Глебова оценил шансы игрока уехать в Европу зимой
10:13
3
Семшов сказал, как «Спартаку» поступить со Станковичем
10:00
4
В Кубке России могут запретить легионеров
09:29
16
Кирьяков предложил тренера на замену Станковичу в «Спартаке»
09:19
5
Все новости
Все новости
В Кубке России могут запретить легионеров
09:29
16
ФотоОпубликовано расписание 1/8 финала Пути регионов Кубка России
3 октября
Тренер «Фанкома» – об исключении из Кубка России: «Убили такую сказку»
3 октября
1
КДК исключил из Кубка России команду, обыгравшую «Уфу»
3 октября
1
ФотоЗобнин установил рекорд в «Спартаке»
3 октября
2
Кубок России. «Динамо Мх» победило «Ростов» в серии пенальти
2 октября
ФотоГневный пост фанатов «Спартака» после матча с «Пари НН»
2 октября
30
Радимов – о победе «Спартака» над «Пари НН»: «Некоторые игроки москвичей на поле больше не появятся»
2 октября
12
Тедеев пожаловался на логистику «Акрона» после двух месяцев без побед
2 октября
Адиев – после победы над «Сочи»: «У меня внутреннее разочарование»
2 октября
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»
2 октября
4
Шпилевский горд после поражения от «Спартака»: «Пари НН» переигрывал соперника, мы были агрессивнее»
1 октября
1
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Локо»
1 октября
3
ВидеоСамый дорогой игрок России не попал в створ с пенальти
1 октября
9
Кубок России. ЦСКА выиграл у «Локо» в серии пенальти, обе команды вышли в плей-офф Пути РПЛ
1 октября
11
Кубок России. «Балтика» разгромила «Акрон» (3:0), тольяттинцы не побеждают 2 месяца
1 октября
2
Тренер «Спартака» серьезно раскритиковал игроков после победы над «Пари НН»
1 октября
7
Кубок России. «Крылья Советов» победили «Сочи» Осинькина в серии пенальти, сочинцы вылетели
1 октября
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
1 октября
Кубок России. «Спартак» на выезде дожал «Пари НН» (2:1) и вышел в плей-офф
1 октября
94
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – ЦСКА: 1 октября
1 октября
4
Защитник «Пари НН» – о судействе со «Спартаком»: «Не знаю, как так можно «убивать» в начале матча»
1 октября
13
ВидеоСудья отменил гол «Пари НН» и назначил пенальти в пользу «Спартака»
1 октября
8
Стали известны стартовые составы на матч «Пари НН» – «Спартак»: 1 октября
1 октября
6
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 2 октября 2025
1 октября
Талалаев объяснил, чем может помочь «Балтике» поражение от ЦСКА
1 октября
2
Карпин объяснил незабитые пенальти Гладышева и Миранчука
1 октября
1
Гонду – о победе «Зенита» над «Рубином»: «Мы знаем, что играем в великом клубе»
1 октября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 