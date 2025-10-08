В Кубке России могут запретить легионеров

Запрет на легионеров может быть введен в FONBET Кубке России. Главе минспорта Михаилу Дегтяреву предложили допускать в составы команд на этот турнир только тех игроков, которые имеют право выступать за сборную РФ.

Предложение было высказано на встрече министра с руководством ассоциации спортивных комментаторов. Дегтярев назвал его интересным и сказал, что оно будет проработано.

Встреча состоялась вскоре после бурной реакции футбольного сообщества на перспективы по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ. Запланирован еще ряд подобных мероприятий, в том числе, с участием футбольных ветеранов и тренеров.

В Минспорта считают, что большинство россиян на его стороне. Об этом свидетельствует собственная закрытая социология и результаты встреч с профессиональным сообществом, которые активно проводит ведомство.