  Овчинников объяснил, почему в «Спартаке» не будет российского тренера

Овчинников объяснил, почему в «Спартаке» не будет российского тренера

Сегодня, 12:59
2

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о нежелании «Спартака» назначать российских тренеров.

«Тренера-россиянина в «Спартаке» не может быть по одной простой причине – руководство не хочет его брать. Потому что с россиянином работать довольно сложно – он же дурак, по-русски понимает. «Въезжает» в систему клуба, и «кинуть» его сложнее в некоторых вопросах.

Поэтому лучше не из ближнего зарубежья вести специалиста, а замахнуться, как говорилось в фильме: «На Вильяма Шекспира». Пора кого-то из Англии привезти. Никого бы этим «Спартак» не удивил – у команды своя гордость. Но главное, чтобы они меньше дураков в зеркале искали. Зрители хотели увидеть команду «Спартак», а не руководство «Спартака», – сказал Овчинников.

  • «Спартак» на следующей неделе планирует уволить Деяна Станковича.
  • На замену ему рассматривают только иностранцев.
  • Последним русскоязычным тренером «Спартака» был Олег Кононов в 2018-2019 годах.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Овчинников Сергей
Комментарии (2)
Интерес
1760178229
Сейчас тебе полную кошёлку насыпят!
Ответить
zigbert
1760192041
Не хватало еще слушать проповеди Овчинникова.
Ответить
