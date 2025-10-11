Овчинников объяснил, почему в «Спартаке» не будет российского тренера

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о нежелании «Спартака» назначать российских тренеров.

«Тренера-россиянина в «Спартаке» не может быть по одной простой причине – руководство не хочет его брать. Потому что с россиянином работать довольно сложно – он же дурак, по-русски понимает. «Въезжает» в систему клуба, и «кинуть» его сложнее в некоторых вопросах.

Поэтому лучше не из ближнего зарубежья вести специалиста, а замахнуться, как говорилось в фильме: «На Вильяма Шекспира». Пора кого-то из Англии привезти. Никого бы этим «Спартак» не удивил – у команды своя гордость. Но главное, чтобы они меньше дураков в зеркале искали. Зрители хотели увидеть команду «Спартак», а не руководство «Спартака», – сказал Овчинников.