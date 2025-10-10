Бразилец из ЦСКА может получить российский паспорт

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможности получения паспорта РФ защитником команды Мойзесом.
«Российский паспорт для Мойзеса? Мы не исключаем такую возможность. Но тогда нужно понимать, что это имеет смысл, если Мойзес готов выступать за сборную России. Историю Дугласа Сантоса не хотим повторять. Считаю, это не совсем правильно. Если давать гражданство футболисту, он должен помогать сборной, а не только помогать клубу обходить лимит на легионеров.
С Мойзесом обсуждали этот вопрос, но очень предварительно. Он взял паузу на раздумье. Так что не педалируем», – сказал Бабаев.
- Ранее сообщалось, что красно-синие близки к продлению контракта с бразильцем.
- 30-летний Мойзес выступает за ЦСКА с августа 2022 года.
- В этом сезоне он провел за красно-синих 17 матчей, сделал 3 ассиста.
Источник: Sport24