Бразилец из ЦСКА может получить российский паспорт

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможности получения паспорта РФ защитником команды Мойзесом.

«Российский паспорт для Мойзеса? Мы не исключаем такую возможность. Но тогда нужно понимать, что это имеет смысл, если Мойзес готов выступать за сборную России. Историю Дугласа Сантоса не хотим повторять. Считаю, это не совсем правильно. Если давать гражданство футболисту, он должен помогать сборной, а не только помогать клубу обходить лимит на легионеров.

С Мойзесом обсуждали этот вопрос, но очень предварительно. Он взял паузу на раздумье. Так что не педалируем», – сказал Бабаев.