Бразилец из ЦСКА может получить российский паспорт

Сегодня, 11:25
9

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможности получения паспорта РФ защитником команды Мойзесом.

«Российский паспорт для Мойзеса? Мы не исключаем такую возможность. Но тогда нужно понимать, что это имеет смысл, если Мойзес готов выступать за сборную России. Историю Дугласа Сантоса не хотим повторять. Считаю, это не совсем правильно. Если давать гражданство футболисту, он должен помогать сборной, а не только помогать клубу обходить лимит на легионеров.

С Мойзесом обсуждали этот вопрос, но очень предварительно. Он взял паузу на раздумье. Так что не педалируем», – сказал Бабаев.

  • Ранее сообщалось, что красно-синие близки к продлению контракта с бразильцем.
  • 30-летний Мойзес выступает за ЦСКА с августа 2022 года.
  • В этом сезоне он провел за красно-синих 17 матчей, сделал 3 ассиста.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мойзес Бабаев Роман
Snek
1760085860
Он же должен непрерывно отыграть 5 сезонов, чтобы претендовать на спортивное гражданство, а сейчас идёт только четвертый сезон. К концу пятого сезона ему будет 32 года и какой смысл? Гражданство на 1-2 года?
Ответить
...уефан
1760086222
...аусвайс-байки от хитрого Бабайки...
Ответить
Цугундeр
1760086648
)) Не, не, педалируй дальше, Бабайка!) Даже интересно ,какую "Историю Дугласа Сантоса не хотим повторять"))
Ответить
Mirak92
1760092038
Так он на русском уже балякает не плохо
Ответить
Галина Бронемясова
1760093187
чё за ересь? сантос по праву получил свой паспорт, в отличие от того же клаудиньо. 5 лет в стране прожил - основное условие выполнено.
Ответить
andr45
1760093243
Чувствую со следующего года население России будет прибавляться не по дням, а по часам) Федеральной миграционной службе России следует начать увеличивать штат сотрудников.
Ответить
