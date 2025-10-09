Мостовой высказался о перепалке Карпина с министром спорта России

Александр Мостовой дал оценку заочной перебранке между Валерием Карпиным и Михаилом Дегтяревым.

Министр спорта РФ ранее пригрозил тренеру сборной России из-за позиции об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Карпина я в свое время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз», – сказал Дегтярев 11 сентября.

На этой неделе Карпин ответил: «Если тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают».

«Ну и ничего страшного, если не согласует. Карпин же еще тренер «Динамо» – это само по себе совмещение постов, чего вообще нигде нет. Поэтому какая разница? А Карпин, конечно, не должен соглашаться во всем с министром», – сказал Мостовой.