  Главная
  Новости
  • Мостовой высказался о перепалке Карпина с министром спорта России

Мостовой высказался о перепалке Карпина с министром спорта России

Вчера, 22:22

Александр Мостовой дал оценку заочной перебранке между Валерием Карпиным и Михаилом Дегтяревым.

  • Министр спорта РФ ранее пригрозил тренеру сборной России из-за позиции об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
  • «Карпина я в свое время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз», – сказал Дегтярев 11 сентября.
  • На этой неделе Карпин ответил: «Если тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают».

«Ну и ничего страшного, если не согласует. Карпин же еще тренер «Динамо» – это само по себе совмещение постов, чего вообще нигде нет. Поэтому какая разница? А Карпин, конечно, не должен соглашаться во всем с министром», – сказал Мостовой.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий Мостовой Александр Дегтярев Михаил
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 