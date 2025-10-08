Введите ваш ник на сайте
Мощная речь Дзюбы перед матчем «Акрон» – «Зенит»

Сегодня, 19:50

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба эмоционально обратился к партнерам по команде в преддверии игры с «Зенитом» в 11-м туре РПЛ.

  • Команды сыграли вничью 1:1, обменявшись голами до перерыва.
  • На 95-й минуте Дзюба не реализовал пенальти в ворота зенитовцев.

«Ночью очень плохо спал, вот прямо на сердце, на душе, знаете, неспокойно мне, и хотел бы вот с вами поделиться.

Что стало немножко с нами, ребята? Как мы вот потеряли вот этот момент дружбы, вот этот какой-то момент единства? Почему мы стали сомневаться друг в друге? Почему мы стали разрознены? Почему мы перестали верить вообще? Почему мы стали уходить в какие-то кучки или еще что-то? Отчего это?

Оттого, что мы проиграли несколько матчей – и что-то пошло не так? Мы хотим сразу свернуть с какого-то пути? Где наш характер? Где наш командный дух? Где наше вот это вот все, которое было у нас? А, ребята?

Мы можем проиграть кому угодно. Может произойти все что угодно в этой игре. Но мы не должны отступать, не сдаваться никогда. Мы должны чувствовать друг друга, понимать, плечом к плечу. Мы одно целое!

Мы не просто так сегодня здесь в такой ситуации. Это наше испытание. И как мы его пройдем? Проще всего сейчас просто отойти в сторону, переждать бурю. Она не пройдет.

Они сильная команда, бесспорно, крутая команда. Но не в команде сила. В людях сила, в нашем единстве. Почему мы это забыли в какой-то момент? Давайте с этого момента, вот с этого отрезка, вот с этой игры до зимней игры с тем же «Зенитом» мы себе поклянемся и сейчас дадим слово.

Мы можем проиграть, у нас может что-то не получаться, но мы рядом, подставим плечо. Кто-то упал – я рядом. Все мы сейчас должны понять только одну вещь. Одну! Я вас очень прошу! Услышьте меня!

Чтобы наши сердца были в унисон, бились. Все здесь находящиеся. В нас не верит никто. Но у нас есть семьи, у нас есть наши родные, болельщики. Да, их мало, но они с нами, они приходят, тратят время, тратят энергию на нас.

И есть мы друг у друга. Мы почему-то это забыли. Ребята, поодиночке мы не так сильны. Но мы сильны, когда мы дружны.

Если мы объединимся в один кулак – дадим отпор любому. Еще раз – мы должны понять одно: это время – наше время. Что-то может не получаться, но мы никогда не отступим, не сдадимся.

Где наша сила? Где наша отвага? Где наша честь, прежде всего? Не получается – ничего страшного. И я глупец – мы все дураки, – что я думаю: да нет, я вытащу. А нет, нет, ребята, только мы все, но объединившись...

Вот все что угодно – но мы должны быть рядом. Мы забыли, ушли в какие-то обиды, какие-то склоки, еще что-то. Это все не то, ребята, это все проходит, а вот такие мгновения...

Сейчас все против нас, нам не везет, но самое главное – когда сейчас сам футбольный бог или еще кто-то увидит и поймет, как и все остальные, что эта ситуация нас не сломала, эта ситуация нас никак вообще не ослабила, мы не разрознены, а мы, наоборот, стали сильнее и, самое главное, сплоченнее.

Мы это друг другу говорим, что с сегодняшнего момента мы не отступаем, мы не сдаемся, и мы не отходим от проблем. Мы не боимся – мы принимаем их.

Да, мы были не всегда хороши, но это было. А с сегодняшнего момента, с сегодняшнего мгновения мы другие. Повернемся друг к другу лицом.

Загляните в свои души, загляните в свои сердца. Мы все чего-то недодаем, каждый из нас. А вот давайте это исправим. Здесь и сейчас сделаем определенную историю. Мы делали это, мы обыгрывали.

Можем ли мы проиграть сейчас? Да. Но мы не должны отступить от своих правил, от своего я, от своего ДНК. Мы можем проигрывать «Зениту» во всем – слабее, медленнее, еще что-то.

Но в одном мы никогда не уступим: в желании, в страсти, в отваге. Мы никогда не сдадимся! Мы всегда будем сражаться! Мы всегда будем биться! Всегда друг за друга!

Мы договорились? Так что давайте!» – сказал Дзюба в раздевалке перед матчем.

Радимов жалеет, что «Зенит» избежал поражения от «Акрона» 8
Черданцев оценил промах Дзюбы с пенальти 1
Дзюба не считает ЦСКА главным претендентом на чемпионство 8
Источник: телеграм-канал «Акрона»
Россия. Премьер-лига Зенит Акрон Дзюба Артем
