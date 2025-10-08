Сафонов раскрыл, что смотрит на ютубе

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, какие видео смотрит в свободное время.

– А на ютубе кого-то смотришь?

– Я смотрю обзоры по CS.

– Райза знаешь?

– Конечно. Его я и смотрю. Раньше я смотрел трансляции, потом в записи с перемотками, но сейчас понял, что нет много времени.

Поэтому это самый удобный формат. На следующий день выходит ролик на 15-20 минут – супер.