Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможности вызова нападающего Федора Смолова в национальную команду.
«Вызвать Смолова на прощальный матч? Откуда? Из «БроукБойз»? Сомнительная история.
Саусь в сборной? Просто решили не вызывать. Бевеев выглядит нормально. Рассматривался ли Сорокин в сборную? Любому футболисту под силу попасть в команду, если он соответствует требованиям», – сказал Карпин.
- 35-летний Смолов в этом сезоне провел 3 матча за «БроукБойз» в FONBET Кубке России, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- Он провел 45 игр за национальную команду с 2012 по 2021 годы, забил 16 голов.
Источник: Sport24