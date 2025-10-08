Карпин высказался о вызове Смолова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможности вызова нападающего Федора Смолова в национальную команду.

«Вызвать Смолова на прощальный матч? Откуда? Из «БроукБойз»? Сомнительная история.

Саусь в сборной? Просто решили не вызывать. Бевеев выглядит нормально. Рассматривался ли Сорокин в сборную? Любому футболисту под силу попасть в команду, если он соответствует требованиям», – сказал Карпин.