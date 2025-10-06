Введите ваш ник на сайте
Лапочкин: «РПЛ превращается в чемпионат мутных пенальти»

Вчера, 19:06
9

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин высказался о назначении пенальти в ворота «Спартака» в матче красно-белых с ЦСКА (2:3) в 11‑м туре РПЛ.

  • Главным судьей матча был Артем Чистяков.
  • Он назначил 11-метровый в ворота красно-белых с подсказки ВАР после нарушения правил Жедсоном на Алеррандро. На 12-й минуте пенальти реализовал Иван Обляков.
  • РПЛ ушла на международную паузу.

«У нас чемпионат превращается в целом в чемпионат мутных пенальти. В этом сезоне уже были назначены подобные пенальти, не так давно в матче «Оренбург» – «Динамо».

Суть в том, что Жедсон находится сзади Алеррандо. Игрок «Спартака» меняет траекторию, берет чуть левее и, соответственно, пересекает траекторию игрока ЦСКА. Дальше происходит контакт. Мы видим, что это происходит на линии штрафной. Судья назначает штрафной, потому что ему показалось, что фол был за линией.

И вот тут самое главное. Зачем [арбитр ВАР Виталий] Мешков позвал Чистякова смотреть ВАР? Мы знаем, что по географии не надо звать судью. Просто нужно было сказать, что контакт был в штрафной и нужно назначать 11-метровый удар. Раз он его зовет, значит, может быть только одно: для Мешкова это не фол. Чистяков это посмотрел, и, наверное, у него какие‑то ассоциации возникли с матча «Оренбург» – «Динамо» с подобным моментом. Поэтому он и назначил [пенальти]» – сказал Лапочкин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Лапочкин Сергей
cska1948
1759767315
Интересная трактовка правил у Лапочкина. Он не отрицает того, что фол был и был на линии штрафной площади. Но не согласен с назначением пенальти. Он что, забыл, что нарушение правил игры в пределах штрафной площади карается назначением пенальти?
Ответить
FCSpartakM
1759767445
Нап намерено подставляется под движение Жедсона. Это в принцип не фол без всякой географии
Ответить
...уефан
1759768725
...РПЛ мутная и без мутных пенальти...
Ответить
ySS
1759768759
В общем с Лапочкиным стоит согласиться, почти каждый матч ставятся какие-то высосанные из пальца пенальти. Про "игры руками" вообще промолчу
Ответить
Кривая да нелёгкая
1759771332
Чистый пеналь и ЦСКА был сильнее хрюшек! Закрывайте тему уже
Ответить
IVANRUS777
1759776079
Левейший пенальти.
Ответить
