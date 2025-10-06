Лапочкин: «РПЛ превращается в чемпионат мутных пенальти»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин высказался о назначении пенальти в ворота «Спартака» в матче красно-белых с ЦСКА (2:3) в 11‑м туре РПЛ.

Главным судьей матча был Артем Чистяков.

Он назначил 11-метровый в ворота красно-белых с подсказки ВАР после нарушения правил Жедсоном на Алеррандро. На 12-й минуте пенальти реализовал Иван Обляков.

РПЛ ушла на международную паузу.

«У нас чемпионат превращается в целом в чемпионат мутных пенальти. В этом сезоне уже были назначены подобные пенальти, не так давно в матче «Оренбург» – «Динамо».

Суть в том, что Жедсон находится сзади Алеррандо. Игрок «Спартака» меняет траекторию, берет чуть левее и, соответственно, пересекает траекторию игрока ЦСКА. Дальше происходит контакт. Мы видим, что это происходит на линии штрафной. Судья назначает штрафной, потому что ему показалось, что фол был за линией.

И вот тут самое главное. Зачем [арбитр ВАР Виталий] Мешков позвал Чистякова смотреть ВАР? Мы знаем, что по географии не надо звать судью. Просто нужно было сказать, что контакт был в штрафной и нужно назначать 11-метровый удар. Раз он его зовет, значит, может быть только одно: для Мешкова это не фол. Чистяков это посмотрел, и, наверное, у него какие‑то ассоциации возникли с матча «Оренбург» – «Динамо» с подобным моментом. Поэтому он и назначил [пенальти]» – сказал Лапочкин.