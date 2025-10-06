Григорян раскритиковал назначение пенальти в ворота «Спартака»

Российский тренер Александр Григорян высказался о назначении пенальти в ворота «Спартака» в матче красно-белых с ЦСКА (2:3) в 11‑м туре РПЛ.
– Пенальти был?
– На мой взгляд нет, я это не считаю пенальти.
– То есть контакт был за переделами штрафной?
– А дело не в этом, для меня это вообще не контакт. Правила меняются – дух футбола остается. По духу футбола это не пенальти, а фигня.
- Главным судьей матча был Артем Чистяков.
- Он назначил 11-метровый в ворота красно-белых с подсказки ВАР после нарушения правил Жедсоном на Алеррандро. На 12-й минуте пенальти реализовал Иван Обляков.
Источник: «Матч ТВ»