Григорян раскритиковал назначение пенальти в ворота «Спартака»

Российский тренер Александр Григорян высказался о назначении пенальти в ворота «Спартака» в матче красно-белых с ЦСКА (2:3) в 11‑м туре РПЛ.

– Пенальти был?

– На мой взгляд нет, я это не считаю пенальти.

– То есть контакт был за переделами штрафной?

– А дело не в этом, для меня это вообще не контакт. Правила меняются – дух футбола остается. По духу футбола это не пенальти, а фигня.