  • Главная
  • Новости
  • Экс-судья РПЛ прокомментировал падение Солари в штрафной ЦСКА и неудаление Джику

Экс-судья РПЛ прокомментировал падение Солари в штрафной ЦСКА и неудаление Джику

Сегодня, 13:50
1

Экс-арбитр и бывший руководитель департамента судейства РФС Александр Егоров высказался об эпизодах матча 11-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (3:2).

«Эпизод с Солари на 43-й минуте – отдельная глава. Это не падение, а постановка. Нападающий осознаeт, что момент уходит, и решает сыграть на эмоциях арбитра. Но Чистяков не дал ни пенальти, ни жeлтой за симуляцию. А именно этого момента не хватило – чтобы показать, что он контролирует поле, что он чувствует грань. Такие эпизоды формируют восприятие судейства – и тут контроль был утрачен.

Ну и, конечно, Джику. Символ упущенной строгости. Игрок «Спартака» с самого начала ходил по тонкому льду, а ближе к концу – уже откровенно катался по нему. Вторая жeлтая на 80-й минуте была напрашивающейся, но арбитр предпочeл «сохранить интригу» в духе мягкости. А ведь удаление при счeте 3:2 могло бы перевернуть концовку. Чистяков не решился. И этим признался – он уже потерял внутренний контроль над матчем.

В целом – дерби получилось тяжeлым, как и положено. Но судейство, к сожалению, не выдержало температуру игры. Чистяков не чувствовал динамику момента, слишком часто опирался на VAR, вместо того чтобы самому резать поле решениями. Дважды система вытащила его из ошибок – без неe всe могло закончиться куда более скандально.

Дерби – это не просто матч, это проверка характера всех: игроков, тренеров, арбитра. И если команды свой характер показали, то у рефери его не хватило. Матч остался в памяти, но судейство – в списке тех, о которых говорят с тяжeлым вздохом. А хотелось бы говорить с уважением», – сказал Егоров.

  • Также Егоров высказался о пенальти в ворота «Спартака» и отмененном голе ЦСКА.
  • Красно-синие занимают 1-е место в РПЛ с 24 очками после 11 туров. Красно-белые идут на 6-й позиции с 18 баллами.

Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Джику Александер Солари Пабло Егоров Александр Чистяков Артем
FWSPM
1759749096
судейство как обычно уровень дно тут ничего нового ждать не стоит
  • Читайте нас: 