Экс-судья РПЛ высказался о пенальти в ворота «Спартака» и отмененном голе ЦСКА

Экс-арбитр и бывший руководитель департамента судейства РФС Александр Егоров высказался о работе судей в матче ЦСКА – «Спартак» (3:2).

«Дерби ЦСКА – «Спартак» снова подтвердило свой статус матча, где эмоции и напряжение живут в каждой секунде. Футбол, в котором кипит кровь, где каждое касание может стать символом превосходства – и где работа арбитра важна не меньше, чем голы.

На этот раз нерв матча пульсировал с первых минут – и, как это часто бывает в таких историях, рефери оказался в центре внимания не меньше, чем сами команды.

Началось всe с пенальти на 12-й минуте – того самого эпизода, где фол очевиден, но вся драма – в деталях. Снова ВАР и главный судья видят одно и то же, но говорят на разных языках. Для арбитра ВАР Мешкова на повторе – ничего, для Чистякова на поле – фол.

Проблема не в месте контакта, а в том, что арбитры будто не слышали друг друга. На стоп-кадрах видно, что главный этот момент просто упустил из поля зрения – а ведь в дерби такие вещи стоят дорого. Решение в итоге правильное, но сам процесс его принятия оставил осадок: слишком уж много хаоса в коммуникации, когда речь идeт о ключевом моменте.

Отмененный гол ЦСКА – тут, казалось бы, всe чисто: Обляков сыграл рукой, решение ВАР корректно. Но сам факт, что Чистяков сначала дал играть дальше, вызывает вопросы. Как можно давать преимущество в моменте, где атакующая сторона нарушает правила?

Возможно, рефери просто переложил ответственность на коллег из будки, но это – симптом. Симптом того, что главный арбитр в такой игре не должен ждать чьего-то сигнала: нужно самому чувствовать эпизод. Гол отменили справедливо, но первичная реакция судьи – тревожная», – сказал Егоров.