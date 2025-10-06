Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Экс-судья РПЛ высказался о пенальти в ворота «Спартака» и отмененном голе ЦСКА

Экс-судья РПЛ высказался о пенальти в ворота «Спартака» и отмененном голе ЦСКА

Сегодня, 12:48
6

Экс-арбитр и бывший руководитель департамента судейства РФС Александр Егоров высказался о работе судей в матче ЦСКА – «Спартак» (3:2).

«Дерби ЦСКА – «Спартак» снова подтвердило свой статус матча, где эмоции и напряжение живут в каждой секунде. Футбол, в котором кипит кровь, где каждое касание может стать символом превосходства – и где работа арбитра важна не меньше, чем голы.

На этот раз нерв матча пульсировал с первых минут – и, как это часто бывает в таких историях, рефери оказался в центре внимания не меньше, чем сами команды.

Началось всe с пенальти на 12-й минуте – того самого эпизода, где фол очевиден, но вся драма – в деталях. Снова ВАР и главный судья видят одно и то же, но говорят на разных языках. Для арбитра ВАР Мешкова на повторе – ничего, для Чистякова на поле – фол.

Проблема не в месте контакта, а в том, что арбитры будто не слышали друг друга. На стоп-кадрах видно, что главный этот момент просто упустил из поля зрения – а ведь в дерби такие вещи стоят дорого. Решение в итоге правильное, но сам процесс его принятия оставил осадок: слишком уж много хаоса в коммуникации, когда речь идeт о ключевом моменте.

Отмененный гол ЦСКА – тут, казалось бы, всe чисто: Обляков сыграл рукой, решение ВАР корректно. Но сам факт, что Чистяков сначала дал играть дальше, вызывает вопросы. Как можно давать преимущество в моменте, где атакующая сторона нарушает правила?

Возможно, рефери просто переложил ответственность на коллег из будки, но это – симптом. Симптом того, что главный арбитр в такой игре не должен ждать чьего-то сигнала: нужно самому чувствовать эпизод. Гол отменили справедливо, но первичная реакция судьи – тревожная», – сказал Егоров.

  • Арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый в ворота «Спартака» с подсказки ВАР после нарушения правил Жедсоном на Алеррандро.
  • Пенальти на 12-й минуте реализовал Иван Обляков.

Еще по теме:
Григорян раскритиковал назначение пенальти в ворота «Спартака»
Дзюба оценил победу ЦСКА над «Спартаком»
Экс-игрок ЦСКА – об 11-метровом в ворота «Спартака»: «Для меня это однозначно не пенальти» 1
Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Егоров Александр Чистяков Артем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1759744555
Все БЫВШИЕ такие умные! НО только надо забыть их деяния во время работы на поле.
Ответить
Artemka444
1759744795
Такого бреда давно не было
Ответить
Foxitkuban
1759744855
Сейчас нытики из стана Спартака ему тут насыпят... Для них любой пенальти справедлив, если только он в пользу Спартака.
Ответить
river31
1759754507
Пендаль и отмененный гол вызывают вопросы, но пусть останется на совести принимавших решение
Ответить
