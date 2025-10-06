Кисляк оценил стойкость «Спартака»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ высказался об игре соперника.

«Спартак» – такая команда, которую не отправить в нокаут даже пятью голами. Вы это, наверное, видели, они играли до конца. Но мы были сильнее, потому что счет на табло – 3:2», – сказал Кисляк.