Кисляк оценил стойкость «Спартака»

Сегодня, 10:05
3

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ высказался об игре соперника.

«Спартак» – такая команда, которую не отправить в нокаут даже пятью голами. Вы это, наверное, видели, они играли до конца. Но мы были сильнее, потому что счет на табло – 3:2», – сказал Кисляк.

В ЦСКА рассказали о восстановлении Акинфеева
ЦСКА оценил работу судьи Чистякова в матче со «Спартаком»
Экс-судья РПЛ оценил решение о пенальти в ворота «Спартака» 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
oyabun
1759737929
Ну если бы не левый пенальти, который однозначно сломал игру, счёт был бы как минимум равный, что более справедливо отражает характер игры.
Ответить
...уефан
1759738241
...нет, Кислячок, вы были не сильнее, а всего-лишь фартовее, а Спартак изначально, как проигранный Станковичем в карты вышел...
Ответить
выхухоль
1759743171
динамо гораздо сильнее локо по составу но всрались. спартак сильнее цска и это видно было но тоже всрался. спартаку судья помог облажаться. такое нехорошее послевкусие от судейства. грязь а не судейство.
Ответить
Названы сроки возвращения Акинфеева
12:13
Фото«Динамо» объявило о новом назначении в руководстве
12:07
«Спартаку» предложили вернуть Федуна
11:35
6
Названа дата возможной отставки Станковича
11:14
5
ЦСКА оценил работу судьи Чистякова в матче со «Спартаком»
11:00
Экс-судья РПЛ оценил решение о пенальти в ворота «Спартака»
10:34
5
«Краснодар» прокомментировал ситуацию со Сперцяном
10:23
13
Кисляк оценил стойкость «Спартака»
10:05
3
Абаскаль высказался о поражении «Спартака» от ЦСКА
09:50
3
Агкацев высказался об обвинениях в адрес Сперцяна
09:25
6
«Оренбург» определился со сроками назначения нового тренера
12:23
Колосков объяснил, почему «Спартаку» нужно оставить Станковича
11:49
1
В ЦСКА рассказали о восстановлении Акинфеева
11:43
Ерохин – о пенальти в ворота «Зенита»: «Сложно понять, как в итоге арбитры принимают решения»
10:52
1
Экс-судья РПЛ оценил решение о пенальти в ворота «Спартака»
10:34
4
«Краснодар» прокомментировал ситуацию со Сперцяном
10:23
13
Кисляк оценил стойкость «Спартака»
10:05
3
Абаскаль высказался о поражении «Спартака» от ЦСКА
09:50
3
Агкацев высказался об обвинениях в адрес Сперцяна
09:25
6
Экс-судья ФИФА высказался о пенальти в матче ЦСКА – «Спартак»
08:58
21
Круговой назвал победу над «Спартаком» заявкой ЦСКА на чемпионство
08:46
2
«Я так решил, и че?»: Талалаев – о выборе состава на «Динамо Мх»
01:02
5
Мостовой отреагировал на громкую отставку в «Спартаке»
00:35
3
Победивший рак экс-спартаковец вызвался возглавить «Оренбург»: «Всегда готов»
00:33
3
«Инфантино – шавка»: Ловчев объяснил, почему ФИФА не отстраняет Израиль
00:21
5
Динамовец Лунев – о старте сезона: «Все идет не так, много ошибок»
00:09
2
Стало известно, кто и когда заменит Станковича в «Спартаке»
Вчера, 23:53
8
«Спартак» прокомментировал проигрыш в дерби с ЦСКА
Вчера, 23:03
4
Реакция болельщиков «Спартака» на поражение от ЦСКА
Вчера, 22:49
13
2 из 3 голов в дерби «Спартак» пропустил по вине 21-миллионного новичка
Вчера, 22:38
28
«Со Станковичем надо прощаться»: Рабинер отреагировал на провал «Спартака» в дерби
Вчера, 22:23
21
Челестини сделал комплимент «Спартаку» после победы над ним
Вчера, 22:07
1
Реакция Мостового на поражение «Спартака» от ЦСКА
Вчера, 21:50
4
Круговой после победы над «Спартаком» описал соперника двумя словами
Вчера, 21:32
7
Радимов прокомментировал поражение «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 21:20
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:59
РПЛ. «Балтика» в день рождения Талалаева победила «Динамо Мх» (2:0) и обогнала «Спартак»
Вчера, 20:59
14
В «Спартаке» заявили, что пенальти в его ворота был назначен ошибочно
Вчера, 20:43
17
