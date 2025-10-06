Кисляк оценил стойкость «Спартака»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ высказался об игре соперника.
«Спартак» – такая команда, которую не отправить в нокаут даже пятью голами. Вы это, наверное, видели, они играли до конца. Но мы были сильнее, потому что счет на табло – 3:2», – сказал Кисляк.
- Голы у ЦСКА забили Кирилл Глебов на 5-й минуте, Иван Обляков на 12-й с пенальти и Данил Круговой на 18-й. У «Спартака» отличились Жедсон Фернандеш на 21-й и Ливай Гарсия на 57-й.
- ЦСКА лидирует в РПЛ с 24 очками после 11 туров. «Спартак» идет 6-м с 18 баллами.
Источник: «Матч ТВ»