Круговой назвал победу над «Спартаком» заявкой ЦСКА на чемпионство

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказалася о победе команды над «Спартаком» (3:2) в 11-м туре РПЛ.

«Очень хорошо, что удалось реализовать свои моменты в начале матча и повести с хорошим счетом. Да, во втором тайме было непросто, но мы качественно оборонялись и сделали главное – добились победы.

Считаю, что мы заслуженно лидируем в чемпионате. И победа в дерби над «Спартаком» – хорошая заявка на чемпионство. Но мы на таблицу сейчас не обращаем внимание. Главное, продолжать побеждать и играть так, как мы играли в первые 15 минут матча со «Спартаком», – сказал Круговой.