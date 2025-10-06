Круговой назвал победу над «Спартаком» заявкой ЦСКА на чемпионство

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказалася о победе команды над «Спартаком» (3:2) в 11-м туре РПЛ.
«Очень хорошо, что удалось реализовать свои моменты в начале матча и повести с хорошим счетом. Да, во втором тайме было непросто, но мы качественно оборонялись и сделали главное – добились победы.
Считаю, что мы заслуженно лидируем в чемпионате. И победа в дерби над «Спартаком» – хорошая заявка на чемпионство. Но мы на таблицу сейчас не обращаем внимание. Главное, продолжать побеждать и играть так, как мы играли в первые 15 минут матча со «Спартаком», – сказал Круговой.
- В прошедшей встрече 27-летний защитник отметился 1 голом и 1 передачей.
- ЦСКА лидирует в РПЛ с 24 очками после 11 туров. «Локомотив» и «Краснодар» отстают на 1 балл.
Источник: «Известия»