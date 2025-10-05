Павлюченко назвал 2 школьных предмета, по которым у него были «пятерки»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко по случаю дня учителя вспомнил, как учился в школе.
«А есть вообще футболисты, которые учились на «пятeрки»? Честно скажу, учился плохо. Не знал, что такое «четвeрка». Правда, имел «пятeрки» по труду и физкультуре.
Я не понимал ничего ни в математике, ни в геометрии. Зато на все соревнования ездил, во все игры играл – в баскетбол, волейбол», – рассказал Роман.
- Сейчас 43-летний Павлюченко является одним из тренеров «Родины-2».
- Его игровая карьера продолжалась с 1999 по 2022 годы.
- Роман брал бронзу Евро-2008 со сборной России.
Источник: «Советский спорт»