Павлюченко назвал 2 школьных предмета, по которым у него были «пятерки»

Сегодня, 10:55

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко по случаю дня учителя вспомнил, как учился в школе.

«А есть вообще футболисты, которые учились на «пятeрки»? Честно скажу, учился плохо. Не знал, что такое «четвeрка». Правда, имел «пятeрки» по труду и физкультуре.

Я не понимал ничего ни в математике, ни в геометрии. Зато на все соревнования ездил, во все игры играл – в баскетбол, волейбол», – рассказал Роман.

  • Сейчас 43-летний Павлюченко является одним из тренеров «Родины-2».
  • Его игровая карьера продолжалась с 1999 по 2022 годы.
  • Роман брал бронзу Евро-2008 со сборной России.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Павлюченко Роман
