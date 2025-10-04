Губерниев назвал тренера, который сделает из «Спартака» приличную команду

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартаку» нужно выкупить главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
«В «Спартаке» проблема тренеров заключается в том, что они приходят и не могут выучить футболистов, кто у них там вообще играет. Отсюда и ротация непонятная, селекция чeрт знает какая. Главное, что доволен менеджмент. Возьмeм другого иностранца.
Вместо того, чтобы поклониться в ноги Калининграду, заплатить им деньги и забрать Талалаева, который из «Спартака» наконец-то сделает приличную команду, как в своe время Бесков», – сказал Губерниев.
- «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 18 очками после 10 игр. «Балтика» идет 7-й с 17 баллами.
- Красно-белых с июня 2024 года возглавляет Деян Станкович. Талалаев руководит калининградцами с сентября 2024-го.
Источник: «Чемпионат»