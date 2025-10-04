Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Губерниев назвал тренера, который сделает из «Спартака» приличную команду

Губерниев назвал тренера, который сделает из «Спартака» приличную команду

Сегодня, 17:54
13

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартаку» нужно выкупить главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«В «Спартаке» проблема тренеров заключается в том, что они приходят и не могут выучить футболистов, кто у них там вообще играет. Отсюда и ротация непонятная, селекция чeрт знает какая. Главное, что доволен менеджмент. Возьмeм другого иностранца.

Вместо того, чтобы поклониться в ноги Калининграду, заплатить им деньги и забрать Талалаева, который из «Спартака» наконец-то сделает приличную команду, как в своe время Бесков», – сказал Губерниев.

  • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 18 очками после 10 игр. «Балтика» идет 7-й с 17 баллами.
  • Красно-белых с июня 2024 года возглавляет Деян Станкович. Талалаев руководит калининградцами с сентября 2024-го.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Талалаев Андрей Губерниев Дмитрий
Garrincha58
1759591129
Спартак и так приличная команда на голову сильнее Зенита и в воскресенье должны выиграть у ЦСКА
Ответить
alefreddy
1759591182
может и так но подождем еще
Ответить
...уефан
1759591259
...дневальный, ты снова в расположение, какого-то пдра приволок!...
Ответить
Томик
1759591942
И кем же он его назвал?
Ответить
Интерес
1759592059
Губер второй месяц торгует Талалаевым, как последним активом, могущим принести ему дивиденды.Во всех остальных проектах он обанкротился.
Ответить
subbotaspartak
1759592666
Удивительный балбес.
Ответить
timon2401
1759593687
Какое его губатое дело!!! К «Спартаку» этот персонаж не имеет никакого отношения… Пусть обсуждает, кто из «Зенита» сделает «приличную» команду, чтобы про позор на всех стадионах не слышать.
Ответить
crf57
1759594151
А губер казался одно время вроде как умным, а оказался просто большим глупышом,ничего в футболе не понимающим бревном.
Ответить
val69
1759594993
Сказочный д.л.б.ойоп...
Ответить
Фердя
1759595214
Кто ты Губерниев…журналист, биатлонист или Анан..т? Кто ты - ВОИН?
Ответить
