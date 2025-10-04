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Семак зол из-за судейства в матче с «Акроном»

4 октября 2025, 16:59
36

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак недоволен судейством в матче 11-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).

  • В поле судил Сергей Цыганок из Владивостока.
  • В компенсированное время 2-го тайма он назначил пенальти в ворота «Зенита».
  • Его не реализовал Артем Дзюба.

– По поводу пенальти: все уже давно запутались с трактовками. Когда мяч попадает в руку внизу с близкого расстояния, это не пенальти. А потом была трактовка, что мяч попадает в руку с близкого расстояния, и это пенальти. В матче с Самарой, по‑моему. Такой момент достаточно спорный, где судья не поставил. Тогда сказали, что если мяч летит в ворота, то надо ставить.

Сейчас мяч летит не в ворота с близкого расстояния, рука была, вопрос трактовок. Могу привести десять моментов в нашем матче, где такие пенальти не ставили. Естественно, для меня это темный лес. Понятия не имею, что это такое. Арбитры сами‑то понимают?

– По такой игре, которая была, довольны результатом?

– Нет, конечно. Мы начали хорошо, забили хороший мяч. Но потом и агрессии, и движения стало гораздо меньше. Было два‑три опасных подхода у «Акрона», и пропущенный гол – наша грубейшая ошибка. Не доиграли в обороне.

Второй тайм сыграли более качественно с точки зрения создания моментов, но нудно было забивать. Очень мало ударов, особенно в створ. Результат не тот, который мы хотим видеть.

Что касается разговора с судьей после матча, думаю, всех уже замучили трактовки с пенальти, никто ничего не понимает толком. Один арбитр ставит пенальти и говорит одно, другой – другое. Бывали и моменты более явные, когда в таких случаях не ставили пенальти. Здесь ставят. Я не понимаю, и объяснить никто не может.

В концовке освежили атакующую линию, хотели добавить больше остроты. Мы подавали сегодня семь угловых, но не хватило реализации. Имеем, что имеем. Ребята сейчас должны отдохнуть, было много матчей: чемпионат, кубок. Будем продолжать готовиться к матчам после отъезда сборников.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Акрон Семак Сергей Цыганок Сергей
Комментарии (36)
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vvv123
1759586569
Не оправдываю Семака, давно его гнать надо, но пенальти - курам на смех! У нас в ВАРЕ что, куры сидят и ржут как лошади?
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VVM1964
1759586882
Это заговор !)...
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Томик
1759587412
Что значит "разговор с судьёй"? А Семака на пять матчей не дисквалифицируют?
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subbotaspartak
1759588011
Помню в детстве любая неприжатая рука, изменившая направление движения -пенальти. Сверху-снизу-от зад ницы- без разницы. Сегодня пока не видел.
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andr45
1759588927
«Zénite» показал качественный футбол и заслуженно сыграл вничью с сильным соперником. Команда явно прогрессирует. Если в прошлом году они проиграли «Акрону» у себя дома на «Баклан арене», то сегодняшняя ничья в гостях — явное свидетельство прогресса команды. Им бы еще толкового тренера, и была бы чудо-команда)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1759589609
Назначенный пенальти на результат не повлиял,то,что Зенит потерял очки с аутсайдером,это результат тренерской деятельности Семака.
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Garrincha58
1759591065
Ещё и Сантоса продлите до 30 года тем более сейчас это бесполезный игрок так же как и Мантуан бегает носится, а толку мало Скорее бы новый лимит приняли чтобы Семак со своми бразильцами в ФНЛ вылетел как раз к 30 году, а может и раньше вылетят
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Тинез Розоп
1759591553
Это Спартак судей купил. Где Фекалий с такими комментами?…( спрятался вонючий)
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erybov1965
1759591911
А при чем тут пенальти,если счет по игре и пенальти никак на счет не повлиял.Оказывается бывают случаи,когда и Зенит не доволен судейством,не часто ли это стало происходить?
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FCSpartakM
1759595802
Пенальти там не было, другой вопрос, как этот пендаль на результат итоговый повлиял? Семак поплыл уже давно. Зенит кроме давления в этом матче создал мало, моментов было минимум. Самое смешное, что Акрон даже не пытался играть, выглядели мертво и зенит этот труп додавить не может. А еще более смешное, что сейчас вся общественность Питера Паркера начнет опять переобуваться. От Глушенкова -гения до гоните травоядного на колыму.
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