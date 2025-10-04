Семак зол из-за судейства в матче с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак недоволен судейством в матче 11-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).

В поле судил Сергей Цыганок из Владивостока.

В компенсированное время 2-го тайма он назначил пенальти в ворота «Зенита».

Его не реализовал Артем Дзюба.

– По поводу пенальти: все уже давно запутались с трактовками. Когда мяч попадает в руку внизу с близкого расстояния, это не пенальти. А потом была трактовка, что мяч попадает в руку с близкого расстояния, и это пенальти. В матче с Самарой, по‑моему. Такой момент достаточно спорный, где судья не поставил. Тогда сказали, что если мяч летит в ворота, то надо ставить.

Сейчас мяч летит не в ворота с близкого расстояния, рука была, вопрос трактовок. Могу привести десять моментов в нашем матче, где такие пенальти не ставили. Естественно, для меня это темный лес. Понятия не имею, что это такое. Арбитры сами‑то понимают?

– По такой игре, которая была, довольны результатом?

– Нет, конечно. Мы начали хорошо, забили хороший мяч. Но потом и агрессии, и движения стало гораздо меньше. Было два‑три опасных подхода у «Акрона», и пропущенный гол – наша грубейшая ошибка. Не доиграли в обороне.

Второй тайм сыграли более качественно с точки зрения создания моментов, но нудно было забивать. Очень мало ударов, особенно в створ. Результат не тот, который мы хотим видеть.

Что касается разговора с судьей после матча, думаю, всех уже замучили трактовки с пенальти, никто ничего не понимает толком. Один арбитр ставит пенальти и говорит одно, другой – другое. Бывали и моменты более явные, когда в таких случаях не ставили пенальти. Здесь ставят. Я не понимаю, и объяснить никто не может.

В концовке освежили атакующую линию, хотели добавить больше остроты. Мы подавали сегодня семь угловых, но не хватило реализации. Имеем, что имеем. Ребята сейчас должны отдохнуть, было много матчей: чемпионат, кубок. Будем продолжать готовиться к матчам после отъезда сборников.