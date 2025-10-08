Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Радимов жалеет, что «Зенит» избежал поражения от «Акрона»

Сегодня, 15:39
2

Владислав Радимов высказался о результате матча 11-го тура РПЛ «Акрон» – «Зенит».

  • Команды сыграли вничью 1:1, обменявшись голами до перерыва.
  • На 95-й минуте Артем Дзюба не реализовал пенальти в ворота зенитовцев.

«Зенит» был настоящий, злой, дисциплинированный в игре против «Краснодара» и заслуженно там выиграл. Потом был «Оренбург», в матче с которым тоже здорово все получалось. Хотя те два гола, которые «Зенит» в той игре пропустил, – уже звонок был.

В Самаре забили гол, и мне даже показалось, что «Акрон» уже сдался на милость «Зениту», просто оборонялся, но в этот момент «Зенит» берет и бросает играть. Что объяснить просто невозможно.

Те же самые футболисты, только что я их видел в матче с «Краснодаром», почему они перестали прессинговать, атаковать и думали, что матч так и закончится? Так не бывает.

Ну и то, что Дзюба в концовке «пальнул» с пенальти в перекладину – это, конечно, фортуна. Но лучше бы Дзюба забил этот гол, чтобы «Зенит» проиграл, чтобы еще жeстче это была оплеуха, она стала бы уроком, мне кажется, серьeзным», – заявил Радимов.

Еще по теме:
Названы две причины ухода главы «Спартака» 7
Радимов – о тренере в РПЛ: «Ощущение, что он приехал в банановую республику учить обезьян добывать огонь» 3
Радимов назвал футболиста «Динамо», чья игра смотрится безобразно 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Акрон Дзюба Артем Радимов Владислав
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1759928178
...да и мы не против были, если бы Дзюба забил тот пенальти...
Ответить
Айболид
1759928683
Никак бедолагу зыпырыфщики покусали ! Какая оплеуха , Владик ? Они уже столько выхватили , а толку ноль . Лишняя здюлина им в прок не пойдёт .
Ответить
Главные новости
Губерниев – о Кубке России без легионеров: «Я как твердый член организации СЕКС против»
16:16
1
Барко прокомментировал решение остаться в «Спартаке»
15:59
2
Радимов жалеет, что «Зенит» избежал поражения от «Акрона»
15:39
2
Абаскаль спрогнозировал, когда «Спартак» будет в числе лидеров РПЛ
15:00
4
Президент УЕФА: «Европейский футбол окреп – мы преодолели беспрецедентные кризисы»
14:50
1
Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Личка
14:40
1
Ловчев сказал, зачем «Спартак» подписал Заболотного
14:14
6
Стало известно, почему у Мбаппе нет девушки
13:58
7
Игнашевич назвал условие для продолжения работы Станковича в «Спартаке»
13:46
6
Петржела отреагировал на сравнения Глушенкова и Аршавина
13:31
2
Все новости
Все новости
Назначены судьи на матчи сборной России в октябре
15:49
Генич объяснил, почему выбрал Глушенкова лучшим игроком РПЛ в сентябре
15:30
Видео«Бонжур, епт!»: Круговой забил Сафонову на тренировке
15:05
Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Личка
14:40
1
Ловчев сказал, зачем «Спартак» подписал Заболотного
14:14
6
Игнашевич назвал условие для продолжения работы Станковича в «Спартаке»
13:46
6
Петржела отреагировал на сравнения Глушенкова и Аршавина
13:31
2
Названа возможная сумма трансфера Глебова
13:19
1
Губерниев оценил назначение болельщика ЦСКА в «Спартак»
13:12
4
Экс-игрок сборной Португалии высказался о шансах «Зенита» на победу в Лиге чемпионов
13:04
Названы две причины ухода главы «Спартака»
13:00
7
Ари оценил 100-миллионные траты «Спартака» на трансферы
12:25
1
Черданцев оценил промах Дзюбы с пенальти
11:48
1
РПЛ определила лучшего игрока в сентябре
11:17
3
Ари назвал идеального тренера для «Спартака»
11:06
3
Радимов – о тренере в РПЛ: «Ощущение, что он приехал в банановую республику учить обезьян добывать огонь»
10:56
3
Защитник «Локомотива» заявил о желании пройти сезон в РПЛ без поражений
10:34
4
Агент Глебова оценил шансы игрока уехать в Европу зимой
10:13
6
Семшов сказал, как «Спартаку» поступить со Станковичем
10:00
9
Червиченко сказал, когда в руководстве «Спартака» произойдут изменения
09:43
1
Кирьяков предложил тренера на замену Станковичу в «Спартаке»
09:19
7
Осинькин назвал лучшим игроком России футболиста со скандальным имиджем
08:55
Батраков назвал дату своего отъезда в Европу
08:45
6
Червиченко оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с ЦСКА
08:14
4
«Спартак» продлит контракт с российским защитником
08:06
8
Корнеев назвал особенность «Спартака» при Станковиче
07:58
Радимов назвал футболиста «Динамо», чья игра смотрится безобразно
07:43
1
Игнашевич прокомментировал слухи о назначении в «Оренбург»
00:48
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 