Радимов жалеет, что «Зенит» избежал поражения от «Акрона»

Владислав Радимов высказался о результате матча 11-го тура РПЛ «Акрон» – «Зенит».

Команды сыграли вничью 1:1, обменявшись голами до перерыва.

На 95-й минуте Артем Дзюба не реализовал пенальти в ворота зенитовцев.

«Зенит» был настоящий, злой, дисциплинированный в игре против «Краснодара» и заслуженно там выиграл. Потом был «Оренбург», в матче с которым тоже здорово все получалось. Хотя те два гола, которые «Зенит» в той игре пропустил, – уже звонок был.

В Самаре забили гол, и мне даже показалось, что «Акрон» уже сдался на милость «Зениту», просто оборонялся, но в этот момент «Зенит» берет и бросает играть. Что объяснить просто невозможно.

Те же самые футболисты, только что я их видел в матче с «Краснодаром», почему они перестали прессинговать, атаковать и думали, что матч так и закончится? Так не бывает.

Ну и то, что Дзюба в концовке «пальнул» с пенальти в перекладину – это, конечно, фортуна. Но лучше бы Дзюба забил этот гол, чтобы «Зенит» проиграл, чтобы еще жeстче это была оплеуха, она стала бы уроком, мне кажется, серьeзным», – заявил Радимов.