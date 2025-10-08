Введите ваш ник на сайте
Черданцев оценил промах Дзюбы с пенальти

Сегодня, 11:48

Комментатор Георгий Черданцев сказал, как незабитый пенальти повлияет на нападающего «Акрона» Артем Дзюбу.

После удара форварда с 11-метрового на 90+5-й минуте игры с «Зенитом» (1:1) мяч попал в перекладину.

– Может ли повлиять на Дзюбу незабитый пенальти?

– Никак. Мы в эфире разбирали статистику, у него достаточно много незабитых пенальти. Это не пенальтист как Ле Тиссье, который забил 48 из 49 ударов.

Месси тоже промахивается с пенальти, и что теперь? Я не Дзюба и не знаю, с чем это связано. Может, он устал, последние минуты. Другой вопрос – стоило ли ему идти бить пенальти. Но он лучше нас знает, в каком он состоянии. На фоне усталости возможна и мышечная усталость, и потеря концентрации.

Дзюбу можно понять, против бывшей команды очень хочется пойти и забить победный гол. Его вряд ли кто мог остановить, хотя это внутреннее дело команды. Думаю, что всe было в его руках, он посчитал, что готов. Да, не забил, но свет клином на этом не сошелся. Всe равно «Акрон» взял важные очки. Это не тот эпизод, который может на Дзюбу повлиять.

  • 37-летний форвард в этом сезоне провел за «Акрон» 11 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
  • Дзюба выступал за «Зенит» в 2015–2022 годах с перерывом на аренду в тульском «Арсенале».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Акрон Дзюба Артем Черданцев Георгий
