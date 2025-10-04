Колосков определил сильные стороны ЦСКА и «Спартака» перед дерби

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящей игре между ЦСКА и «Спартаком» в 11-м туре РПЛ.

«Обе команды стабильно медленно, но прогрессируют. Чуть помощнее выглядит ЦСКА. Состав более сбалансирован, чем у «Спартака», но у «красно-белых» хороший уровень исполнителей.

И в совокупности, может быть, чуть выше, чем у ЦСКА, но явного фаворита тут нет. То, что забьют, – никаких сомнений нет. Команды играют в достаточно открытый футбол и умеют контролировать мяч», – заявил Колосков.