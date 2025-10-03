Губерниев определил фаворита в дерби ЦСКА – «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о предстоящей игре между ЦСКА и «Спартаком» в 11-м туре РПЛ.
– Как думаете, ждать ли нам огня, скандалов в матче, как это в последнее время бывает?
– Вот видите, мы думаем о скандалах, об огне, но не о футболе. Потому что если команды не покажут качественный футбол, то точно поскандалят.
«Спартак» попадает на очень сильный ЦСКА, армейцы – фавориты. Тем будет интереснее, «Спартак» будет без Станковича, который временно отлучен на трибуну и, как обычно, ни черта не делает.
Думаю, ЦСКА победит, а «Спартаку» надо быстрее увольнять тренера, чтобы он так и не вернулся на бровку. Армейцы на правильном пути, а «красно‑белые» – нет.
- ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 5 октября, в 16:30 мск.
- Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ с 18 очками в 10 турах.
- Они отстают от лидирующих в чемпионате армейцев лишь на 3 балла.
Источник: «Матч ТВ»