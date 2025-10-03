Губерниев определил фаворита в дерби ЦСКА – «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о предстоящей игре между ЦСКА и «Спартаком» в 11-м туре РПЛ.

– Как думаете, ждать ли нам огня, скандалов в матче, как это в последнее время бывает?

– Вот видите, мы думаем о скандалах, об огне, но не о футболе. Потому что если команды не покажут качественный футбол, то точно поскандалят.

«Спартак» попадает на очень сильный ЦСКА, армейцы – фавориты. Тем будет интереснее, «Спартак» будет без Станковича, который временно отлучен на трибуну и, как обычно, ни черта не делает.

Думаю, ЦСКА победит, а «Спартаку» надо быстрее увольнять тренера, чтобы он так и не вернулся на бровку. Армейцы на правильном пути, а «красно‑белые» – нет.