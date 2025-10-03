Введите ваш ник на сайте
Губерниев определил фаворита в дерби ЦСКА – «Спартак»

Вчера, 17:05
16

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о предстоящей игре между ЦСКА и «Спартаком» в 11-м туре РПЛ.

– Как думаете, ждать ли нам огня, скандалов в матче, как это в последнее время бывает?

– Вот видите, мы думаем о скандалах, об огне, но не о футболе. Потому что если команды не покажут качественный футбол, то точно поскандалят.

«Спартак» попадает на очень сильный ЦСКА, армейцы – фавориты. Тем будет интереснее, «Спартак» будет без Станковича, который временно отлучен на трибуну и, как обычно, ни черта не делает.

Думаю, ЦСКА победит, а «Спартаку» надо быстрее увольнять тренера, чтобы он так и не вернулся на бровку. Армейцы на правильном пути, а «красно‑белые» – нет.

  • ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 5 октября, в 16:30 мск.
  • Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ с 18 очками в 10 турах.
  • Они отстают от лидирующих в чемпионате армейцев лишь на 3 балла.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Губерниев Дмитрий
ZAITZEFF2011
1759503465
Губерниневу в футболе как бывшему не понять чего делать нечего. Тем более давать рекомендации. ЦСКА-Фаворит, но все решится на поле. Этого Г а внюка печатать совсем не стоит.
Ответить
zigbert
1759503615
Занимался бы лучше своим любимым биатлоном так нет лезет в футбол чтобы быть на виду.
Ответить
...уефан
1759504841
...ненависть по отношению к Губерниеву и любовь к футболу - то немногое, что объединяет болельщиков всех клубов!...
Ответить
k611
1759505749
Про биатлон у него спрашивайте, а не про футбол. В футболе он такой эксперт как в квантовой физики...
Ответить
NewLife
1759505851
Уйди с лыжни, козел, и не чирикай здесь.
Ответить
dimazavr
1759507364
Зачем разговаривать с утырком?! Что он будет нести после победы Спартака?
Ответить
Иван Петров 1986
1759507793
Губошлеп есть губошлеп.
Ответить
Интерес
1759512951
Чего -то с Губерниевым находиться в одном лагере очень тревожно...
Ответить
Спартач80
1759513257
Вся нечисть за ЦСКА =)))))
Ответить
slavа0508
1759514396
Ну ну ...игра покажет ...а пока всё это трёп ...
Ответить
