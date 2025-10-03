Ташуев знает, как «Сочи» спастись от вылета: «Я подскажу, как это делается»

Бывший тренер «Факела», «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал ситуацию в «Сочи».

Сочинцы увязли на последнем месте таблицы РПЛ.

Отставание от зоны переходных матчей – 5 очков.

По ходу сезона главного тренера Роберта Морено сменил Игорь Осинькин.

«Игорь – мой ученик, был моим помощником во Владикавказе в «Автодоре». Он работал у меня в «Кубани» в молодежке, мы близко знакомы и в хороших отношениях. Я подскажу, как это делается.

У меня была такая ситуация: белгородский «Салют», 2008 год, я принимаю команду после девяти туров, 22-е место, 1 очко. Вылетают 7 команд. То есть шансов нет вообще. Закончили мы на 11-м месте. Что нужно сделать первично? Цепляться зубами за каждое очко до зимы, отрыв совсем небольшой.

Состав у команды хороший. Игорь понимает: надо много работать, строить свой футбол, который дает результат. Он правильно построил игру в Махачкале (0:0), где плохое поле, главное – результат и ноль сзади. Тяжелый, несмотрибельный футбол, обе команды бодались на поле. Нужно остаться в обойме, качественно провести сборы и весной выстреливать, выдавать серию пять-шесть матчей без поражений. Все впереди, ничего страшного нет, все возможно сделать», – сказал Ташуев.