  • Ташуев знает, как «Сочи» спастись от вылета: «Я подскажу, как это делается»

Ташуев знает, как «Сочи» спастись от вылета: «Я подскажу, как это делается»

Сегодня, 00:32
6

Бывший тренер «Факела», «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал ситуацию в «Сочи».

  • Сочинцы увязли на последнем месте таблицы РПЛ.
  • Отставание от зоны переходных матчей – 5 очков.
  • По ходу сезона главного тренера Роберта Морено сменил Игорь Осинькин.

«Игорь – мой ученик, был моим помощником во Владикавказе в «Автодоре». Он работал у меня в «Кубани» в молодежке, мы близко знакомы и в хороших отношениях. Я подскажу, как это делается.

У меня была такая ситуация: белгородский «Салют», 2008 год, я принимаю команду после девяти туров, 22-е место, 1 очко. Вылетают 7 команд. То есть шансов нет вообще. Закончили мы на 11-м месте. Что нужно сделать первично? Цепляться зубами за каждое очко до зимы, отрыв совсем небольшой.

Состав у команды хороший. Игорь понимает: надо много работать, строить свой футбол, который дает результат. Он правильно построил игру в Махачкале (0:0), где плохое поле, главное – результат и ноль сзади. Тяжелый, несмотрибельный футбол, обе команды бодались на поле. Нужно остаться в обойме, качественно провести сборы и весной выстреливать, выдавать серию пять-шесть матчей без поражений. Все впереди, ничего страшного нет, все возможно сделать», – сказал Ташуев.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Ташуев Сергей
Mirak92
1759444140
Закусывать физрук надо
Ответить
Snek
1759447457
Неплохой совет. Я тоже могу дать ему совет. Будете хорошо играть, всё будет хорошо, так что играйте хорошо.
Ответить
evgevg13
1759463596
А затем у кого то стадион не подходит, кому то лицензию не дадут по надуманным мотивам. И Сочи с последнего места вновь оставят в РПЛ.
Ответить
subbotaspartak
1759466141
Мысли так и бушуют. Ташуев...
Ответить
ilich55
1759470199
" Цепляться зубами за каждое очко до зимы" Если нечем цепляться? Ох уж эти советчики........
Ответить
FFR
1759472500
Ташуев никак не успокоится, видимо пенсия маленькая, на жизнь не хватает.
Ответить
