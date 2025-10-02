«Мерзкие лицемерные лживые крысы»: реакция на решение ФИФА по Израилю

Журналист «Спорт-Экспресса» Артем Калинин недоволен решением ФИФА не отстранять Израиль.

Израиль ведет боевые действия в секторе Газа с октября 2023 года.

Ранее в ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров, назвав действия израильских военных «геноцидом на оккупированной палестинской территории».

Список стран, которые поддерживают спортивные санкции в отношении Израиля, можно посмотреть здесь.

«Мы стремимся использовать силу футбола для объединения людей» © балабол Джанни Инфантино.

Стремимся, ага, но не всегда. А Россия? Ну тут ж всегда «вы не понимаете, это другое».

Мерзкие лицемерные лживые крысы. УЕФА = ФИФА = МАФИЯ», – написал Калинин.