  • Новости
  • «Мерзкие лицемерные лживые крысы»: реакция на решение ФИФА по Израилю

«Мерзкие лицемерные лживые крысы»: реакция на решение ФИФА по Израилю

Вчера, 18:29
19

Журналист «Спорт-Экспресса» Артем Калинин недоволен решением ФИФА не отстранять Израиль.

  • Израиль ведет боевые действия в секторе Газа с октября 2023 года.
  • Ранее в ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров, назвав действия израильских военных «геноцидом на оккупированной палестинской территории».
  • Список стран, которые поддерживают спортивные санкции в отношении Израиля, можно посмотреть здесь.

«Мы стремимся использовать силу футбола для объединения людей» © балабол Джанни Инфантино.

Стремимся, ага, но не всегда. А Россия? Ну тут ж всегда «вы не понимаете, это другое».

Мерзкие лицемерные лживые крысы. УЕФА = ФИФА = МАФИЯ», – написал Калинин.

Еще по теме:
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!» 3
ФИФА не стала отстранять Израиль: объяснения от Инфантино 29
В ФИФА подтвердили паузу в принятии решения об отстранении Израиля 11
Источник: телеграм-канал Артема Калинина
Россия. Премьер-лига Израиль
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Mirak92
1759420002
Такое чувство, как будто нас когда то любили. Нет ничего удивительного. Все как у людей
Ответить
bset
1759420929
В этом все мы. Никто не предлагает вернуть Россию, потому что Израиль продолжает играть. Все предлагают Израиль отстранить, потому что отстранили Россию. Не к лучшему стремимся, а призываем сделать хуже как и нам.
Ответить
ДрюкерМейстер
1759425434
Разница в том, что ab initio Израиль вёл оборонительную войну и пошёл в контрнаступление. А отстранять Палестину - хоть это и компетенция АФК, но всю Палестину отстранять из-за одного хамасятника тоже как бы не комильфо.
Ответить
Bomjipidary
1759427264
Инфантино-инфантильный Gомик. Ему написал текст дед из Вашингтона, он и зачитал.
Ответить
BarStep
1759430785
Согласился! У меня есть своё определение для этих «конторок»., но! За это на бомбе лишают права выражать мнение! Так сказать, никакой свободы слова :)
Ответить
темирхан
1759430796
естественно ни кто израиль не отстранит! а россию ни кто не вернет, потому что ***** против англии, франции и т. д.
Ответить
Интерес
1759431567
Так и есть.И что с того? Взносы платить врагам-наше любимое занятие.Они же нам "денег дают потом"!
Ответить
Vitaga
1759432920
просто показали какая нация рулит миром
Ответить
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов» – победители ликуют!
1
Губерниев определил фаворита в дерби ЦСКА – «Спартак»
17:05
В РФС объяснили, почему Россию не возвращают в международные турниры
16:51
1
Канчельскис сравнил «Спартак» с топ-клубом АПЛ: «Те тоже сначала идут на первом месте, а потом сдуваются»
16:29
1
Карпин охарактеризовал сборные Ирана и Боливии
16:16
ФотоСмертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
15:59
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
15:15
3
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»
15:00
6
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
14:48
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
14:38
1
18+
