Селюк оценил «Зенит» и «Спартак» в сравнении с «Карабахом» и «Кайратом»

Агент Дмитрий Селюк расставил по силе двух участников общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 «Карабах» и «Кайрат», а также российские «Зенит» и «Спартак».
– Понятно, что рейтинг такой: «Зенит», «Спартак», «Карабах», «Кайрат».
– Это потому что денег больше?
– Потому что футболисты у российских клубов более качественные. Сильные стороны «Кайрата» – это везение и неудобная логистика для соперников. Европейцы успевают офигеть, пока до Казахстана долетят. Российские команды смогут обыграть и «Карабах», и «Кайрат».
Не зря же «Зенит» побеждал «Сьон». Взять «Карабах» – у них хороший тренер, хороший опыт выступлений в Европе. Ни одной команде легко не будет с ними, но даже без еврокубков уровень российского футбола выше азербайджанского.
- «Зенит» занимает 4-е место в РПЛ с 19 очками после 10 туров. «Спартак» идет 5-м с 18 баллами.
- «Карабах» идет 6-м в общем этапе Лиги чемпионов с 6 очками после 2 туров. «Кайрат» занимает 36-е место с 0 очков.
Источник: Legalbet