Селюк оценил «Зенит» и «Спартак» в сравнении с «Карабахом» и «Кайратом»

Агент Дмитрий Селюк расставил по силе двух участников общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 «Карабах» и «Кайрат», а также российские «Зенит» и «Спартак».

– Понятно, что рейтинг такой: «Зенит», «Спартак», «Карабах», «Кайрат».

– Это потому что денег больше?

– Потому что футболисты у российских клубов более качественные. Сильные стороны «Кайрата» – это везение и неудобная логистика для соперников. Европейцы успевают офигеть, пока до Казахстана долетят. Российские команды смогут обыграть и «Карабах», и «Кайрат».

Не зря же «Зенит» побеждал «Сьон». Взять «Карабах» – у них хороший тренер, хороший опыт выступлений в Европе. Ни одной команде легко не будет с ними, но даже без еврокубков уровень российского футбола выше азербайджанского.