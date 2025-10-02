Галактионов прокомментировал напряженную ситуацию с продлением Баринова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оптимистично настроен по вопросу продления контракта с капитаном Дмитрием Бариновым.

«Честно, у меня есть внутреннее спокойствие на этот счет. У меня есть информация от руководителя, что все должно быть нормально. Я не имею права комментировать переговорный процесс, туда не вникаю. Но наш гендиректор и председатель совета директоров говорят, что все нормально, и стороны договорятся.

Дима – профессионал, он работает с первой и до последней минуты на тренировках и играх, эта ситуация на нем никак не сказывается. Надеюсь, что скоро все завершится, и все будут готовиться к продолжению чемпионата», – сказал Галактионов.