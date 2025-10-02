Галактионов прокомментировал напряженную ситуацию с продлением Баринова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оптимистично настроен по вопросу продления контракта с капитаном Дмитрием Бариновым.
«Честно, у меня есть внутреннее спокойствие на этот счет. У меня есть информация от руководителя, что все должно быть нормально. Я не имею права комментировать переговорный процесс, туда не вникаю. Но наш гендиректор и председатель совета директоров говорят, что все нормально, и стороны договорятся.
Дима – профессионал, он работает с первой и до последней минуты на тренировках и играх, эта ситуация на нем никак не сказывается. Надеюсь, что скоро все завершится, и все будут готовиться к продолжению чемпионата», – сказал Галактионов.
- Баринов всю взрослую карьеру провел в «Локо».
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 14 матчах.
- Летом полузащитником интересовались ЦСКА и АЕК.
Источник: «Матч ТВ»