Рахимов назвал причину поражения «Рубина» от «Зенита»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал комментарии по итогам проигранного матча с «Зенитом».
- Команды встречались в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Петербуржцы победили на выезде со счетом 1:0.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– Начало матча не задалось, что случилось?
– Нас просто наказали за маленькую оплошность. Потому что эпизод ничего не предвещал. Нам просто нужно было заблокировать на фланге эту подачу и сыграть ближе в штрафной, к сожалению, эта оплошность стоила нам гола.
После этого нужно отдать должное ребятам, они поменяли игру. Всe, что было у наших ворот в первом тайме, это наши ошибки. Всe остальное было достаточно хорошо.
Источник: «Матч ТВ»