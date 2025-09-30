Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой высказался о матче «Кайрат» – «Реал»

Сегодня, 14:28

Александр Мостовой дал комментарий о предстоящей игре между «Кайратом» и «Реалом».

«Конечно, переизбыток разговоров о матче «Кайрата» и «Реала». С одной стороны, это нормально – «Кайрат» играет такие матчи впервые, вышли в Лигу чемпионов благодаря формату. Но сейчас модно хайпить, это нормально.

Пошумят, сыграют. Если результат будет положительный, это останется в истории. Если «Реал» победит, то «Кайрат» переключится. Инфополе сейчас заполняется быстро. Таковы сегодняшние реалии», – сказал Мостовой.

Еще по теме:
Мостовой выложил фото с Волочковой из рехаба 11
Орлов сравнил Карпина и Мостового 1
Мостовой ответил на предложение возглавить «Факел» вместо Шалимова 10
Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Реал Кайрат Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Семшов дал совет Глушенкову насчет трансфера в Европу
15:15
1
ФотоСафонов пошутил о статусе запасного в «ПСЖ»
15:00
«Факел» может отказаться от назначения Ташуева: подробности
14:50
2
Сборная Таджикистана выбирает между тремя российскими тренерами
14:38
2
Президент «Урала» Иванов: «Судьи уже отняли у нас четыре очка»
14:14
1
ФотоЯмаль с огромным отрывом лидирует в рейтинге от CIES
13:59
Яковлев раскрыл, какой у него автомобиль: «Всегда любил эту марку»
13:50
3
Мбаппе может пропустить матч с «Кайратом»
13:34
1
Дивеев назвал потенциальных номинантов «Золотого мяча» среди российских игроков
13:19
1
Назван игрок, который провел больше всех матчей в сезоне-2024/25 – ему 40 лет
12:48
1
Все новости
Все новости
Мостовой высказался о матче «Кайрат» – «Реал»
14:28
Мбаппе может пропустить матч с «Кайратом»
13:34
1
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Ювентус»: во сколько прямая трансляция: 1 октября 2025
09:20
Где смотреть матч «Наполи» – «Спортинг»: во сколько прямая трансляция: 1 октября 2025
09:19
Где смотреть матч «Арсенал» – «Олимпиакос»: во сколько прямая трансляция: 1 октября 2025
09:17
Где смотреть матч «Монако» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 1 октября 2025
09:15
Где смотреть матч «Боруссия» Д – «Атлетик»: во сколько прямая трансляция: 1 октября 2025
09:14
Где смотреть матч «Барселона» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция: 1 октября 2025
09:12
ФотоАршавин посетил стадион «Кайрата» перед матчем с «Реалом»
09:05
Аршавин назвал позитивный результат для «Кайрата» в игре с «Реалом»
07:49
1
В Казахстане раскрыли, сколько миллиардов в бюджет принесет матч «Кайрат» – «Реал»
Вчера, 23:59
1
Генич спрогнозировал результат матча «Кайрат» – «Реал»
Вчера, 22:33
3
Аршавин: «Каждое поражение «Реала» для меня как бальзам на душу»
Вчера, 21:21
6
Роберто Карлос описал Алматы тремя словами
Вчера, 19:43
1
Видео«Салам алейкум, брат»: Мбаппе пообщался с болельщиком из Казахстана
Вчера, 13:07
1
Где смотреть матч «Галатасарай» – «Ливерпуль»: во сколько прямая трансляция: 30 сентября 2025
Вчера, 11:24
Где смотреть матч «Пафос» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция: 30 сентября 2025
Вчера, 11:22
Где смотреть матч «Интер» – «Славия»: во сколько прямая трансляция: 30 сентября 2025
Вчера, 11:21
Где смотреть матч «Челси» – «Бенфика»: во сколько прямая трансляция: 30 сентября 2025
Вчера, 11:19
ВидеоИгроков «Реала» накормили баурсаками после прибытия в Казахстан
Вчера, 11:09
5
Где смотреть матч «Кайрат» – «Реал»: во сколько прямая трансляция: 30 сентября 2025
Вчера, 11:07
Тренер «Кайрата» сказал, какое преимущество есть у команды перед игрой с «Реалом»
Вчера, 09:45
2
Вратарь «Кайрата» рассказал о настрое на матч с «Реалом»
Вчера, 08:44
«Реал» освистали в Казахстане: известна причина
Вчера, 00:43
4
В Алматы перед матчем с «Реалом» продают квартиры с видом на стадион
28 сентября
19
10 лучших футболистов из тех, кто не выигрывал ЛЧ
27 сентября
2
В «Реале» приняли решение, отправлять ли звезд на матч в Казахстан
26 сентября
5
Сборная России поздравила Доннарумму
23 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 