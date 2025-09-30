Мостовой высказался о матче «Кайрат» – «Реал»

Александр Мостовой дал комментарий о предстоящей игре между «Кайратом» и «Реалом».

Команды встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Кайрат» примет «Реал» сегодня в 19:45 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Конечно, переизбыток разговоров о матче «Кайрата» и «Реала». С одной стороны, это нормально – «Кайрат» играет такие матчи впервые, вышли в Лигу чемпионов благодаря формату. Но сейчас модно хайпить, это нормально.

Пошумят, сыграют. Если результат будет положительный, это останется в истории. Если «Реал» победит, то «Кайрат» переключится. Инфополе сейчас заполняется быстро. Таковы сегодняшние реалии», – сказал Мостовой.