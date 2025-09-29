Семин объяснил прогресс Глушенкова

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об улучшении игры Максима Глушенкова.

Нападающий «Зенита» сделал покер в субботнем матче с «Оренбургом» (5:2).

До этого он оформил 1+1 в игре с «Краснодаром» (2:0).

Всего в этом сезоне в активе Глушенкова 8 голов и 4 ассиста в 11 встречах.

«Максим правильно воспринял критику. Он и тренерский штаб внесли коррективы в его работу. Теперь мы видим того футболиста, который был в прошлом сезоне.

Глушенков интересный и талантливый игрок, но все зависит от него. Максим – молодец. Правильно переварил критику со стороны руководства и болельщиков, поэтому стал сильнее», – заявил Семин.