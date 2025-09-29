Жена Смолова рассказала, как их семья переживала инцидент в «Кофемании»

Карина Истомина, супруга экс-нападающего сборной России Федора Смолова, ответила, что происходило внутри их семьи прошедшим летом.

Футболист побил двух посетителей «Кофемании» в конце мая.

Он обвиняется в «умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести».

Смолову грозит до трех лет лишения свободы.

В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

«Я, к сожалению, не могу это комментировать никак. Могу сказать, что я очень сильно переживала. Это было эмоционально очень сложное время.

Из-за этого лето было такое напряженное. Но я продолжаю поддерживать своего мужа. Хорошо, что сейчас это напряжение снижается.

Отразилось ли это на наших отношениях? Конечно же, было напряжение. Вот, люди говорит: «Вы наверное никогда не ругаетесь, всегда счастливы». Но все же ругаются в отношениях, это же нормально.

Важен момент, как вы справляетесь с этими ссорами, кризисами. Хоть это и банально звучит, надо друг с другом разговаривать, чтобы друг друга услышать.

Все ситуации, которые происходят с медийными людьми, естественно, придаются большой огласке. Это темная сторона медийности. Очень часто со всеми это происходит», – сказала Истомина.