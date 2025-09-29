Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жена Смолова рассказала, как их семья переживала инцидент в «Кофемании»

Жена Смолова рассказала, как их семья переживала инцидент в «Кофемании»

Сегодня, 20:31
3

Карина Истомина, супруга экс-нападающего сборной России Федора Смолова, ответила, что происходило внутри их семьи прошедшим летом.

  • Футболист побил двух посетителей «Кофемании» в конце мая.
  • Он обвиняется в «умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести».
  • Смолову грозит до трех лет лишения свободы.
  • В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

«Я, к сожалению, не могу это комментировать никак. Могу сказать, что я очень сильно переживала. Это было эмоционально очень сложное время.

Из-за этого лето было такое напряженное. Но я продолжаю поддерживать своего мужа. Хорошо, что сейчас это напряжение снижается.

Отразилось ли это на наших отношениях? Конечно же, было напряжение. Вот, люди говорит: «Вы наверное никогда не ругаетесь, всегда счастливы». Но все же ругаются в отношениях, это же нормально.

Важен момент, как вы справляетесь с этими ссорами, кризисами. Хоть это и банально звучит, надо друг с другом разговаривать, чтобы друг друга услышать.

Все ситуации, которые происходят с медийными людьми, естественно, придаются большой огласке. Это темная сторона медийности. Очень часто со всеми это происходит», – сказала Истомина.

Еще по теме:
Смолов заключил брачный контракт с Кариной Истоминой: «Ему, очевидно, есть что терять» 14
«Вы дрова, а я гений»: Смолов охарактеризовал поведение Станковича 10
Смолов: «Если у тебя Кузяев ключевой игрок команды, то нет шансов выйти из группы в ЛЧ» 9
Источник: ютуб-канал Лауры Джугелии
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Папа не римский
1759168308
Но я продолжаю поддерживать своего мужа====Молодец чо.А Мотя Сафонов с первой женой обмишулился
Ответить
erybov1965
1759168694
Я бы не назвал Смолова медийным человеком, а его жену тем паче. Хорошо, если это действительно уроком стало. Не зря говорят: мудрый учится на чужих ошибках, умный — на своих, а дурак вообще ничему не учится. Так я о том, что Смолов ведь знаком с Кокориным и Мамаевым.
Ответить
Папа не римский
1759169936
Вот она звездная семья.Все на виду.А в простой семье как--муж, сантехник Коля набил рожу Сереге грузчику...Тоже ведь происшествие.Но об этом узнают только в узком круге.)))
Ответить
Главные новости
РПЛ обнародовала точное расписание 14-го и 15-го туров
21:31
Аршавин: «Каждое поражение «Реала» для меня как бальзам на душу»
21:21
1
Экс-тренер «Барселоны» готов сменить Аморима в «Манчестер Юнайтед»
20:49
Жена Смолова рассказала, как их семья переживала инцидент в «Кофемании»
20:31
3
Гурцкая – о тренере клуба РПЛ: «Его система существует только на бумаге»
20:12
1
Новые подробности возможного бана Израиля от УЕФА
20:00
23
Дивеев назвал 6-ю лигу Европы: «Хотел бы там попробовать свои силы»
19:51
Талалаева назвали «русским Моуринью»: «Может, даже круче»
19:35
8
Ловчев дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
19:27
12
Румменигге назвал «Ньюкасл» идиотами
19:19
1
Все новости
Все новости
Определена команда с самыми результативными запасными в этом сезоне РПЛ
21:00
Дивеев назвал 6-ю лигу Европы: «Хотел бы там попробовать свои силы»
19:51
Талалаева назвали «русским Моуринью»: «Может, даже круче»
19:35
8
Ловчев дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
19:27
12
Яковлев раскрыл, сколько «Спартак» требовал за его трансфер
19:07
2
Орлов сравнил Карпина и Мостового
19:03
1
Тимощук рассказал, что происходит с Жерсоном в «Зените»
18:33
10
Смолов заключил брачный контракт с Кариной Истоминой: «Ему, очевидно, есть что терять»
18:18
14
«Это брехня»: Ловчев открестился от претензий к Станковичу
17:54
5
Яковлев: «Футболист не может быть тупым»
17:17
14
Непомнящий объяснил, почему ЦСКА не станет чемпионом
17:05
1
Генич одним словом описал игру «Спартака»
16:38
16
«Акрон» обратился в ЭСК РФС по восьми эпизодам матча с «Ахматом»
15:48
2
Ташуев прокомментировал новость о назначении в «Факел»
15:39
6
Орлов назвал игрока «Зенита», который талантливее Аршавина: «Может, тоже в «Арсенал» поедет»
14:44
9
Болельщики «Ахмата» оскорбляли Дзюбу
13:33
5
Легионер «Спартака» объяснил, почему не учит русский язык
13:24
19
Экс-тренер «Спартака» охарактеризовал Глушакова: «Общение с ним было не из приятных»
13:18
4
ЦСКА не отпустил своего игрока на молодежный ЧМ
13:06
1
Губерниев призвал выгнать Станковича из «Спартака»
12:58
14
Бывший вратарь «Краснодара» отказался от посещения футбола из-за Fan ID
12:55
4
«Спартак» может расстаться с легионером, потерявшим место в стартовом составе
12:31
6
Тренер «Зенита» объяснил смену позиций Глушенкова и других игроков в атаке команды
12:24
Стало известно, сможет ли Самошников сыграть против ЦСКА
12:14
3
Червиченко указал на везение ЦСКА в матче с «Балтикой»
12:00
5
ФотоСуперкомпьютер посчитал шансы клубов на титул в РПЛ после 10 туров
11:50
19
Бывший судья РПЛ указал на ошибку арбитра в матче «Спартак» – «Пари НН»
11:33
15
Радимов сказал, чему должен научиться Глушенков
11:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 