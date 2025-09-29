Орлов сравнил Карпина и Мостового

Геннадий Орлов поделился воспоминаниями об игровой карьере Александра Мостового и Валерия Карпина.

Оба играли за «Спартак», а затем уехали в Европу.

Мостовой выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

Карпин был в «Сосьедаде», «Сельте» и «Валенсии».

– А вы Карпина молодым помните?

– Конечно, я комментировал, когда он за «Спартак» еще играл. Это был такой чернорабочий, трудяга, боролся.

Это же он, кажется, с Зиданом столкнулся? Знаменитая была история. Он был такой заводной – для футболиста это хорошо, почему нет?

Но Мостовой был мастеровитее. Я должен это сказать, сейчас же болельщики все время сопоставляют, но я сам видел.