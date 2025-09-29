Введите ваш ник на сайте
Тимощук рассказал, что происходит с Жерсоном в «Зените»

Сегодня, 18:33
1

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал проблемы летнего новичка команды Жерсона.

  • Бразильца купили в июле за 25 миллионов евро.
  • Он провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
  • Жерсон не играет с 23 августа.

«Каждый игрок должен стать суперигроком, прежде всего отталкиваясь от своей игры. Надеемся, что его адаптация будет проходить хорошо. Есть повреждение, но он уже работает.

Может быть, такая пауза пойдет ему на пользу и поможет успокоиться. У Жерсона был длинный и насыщенный сезон, это физически и психологически сказывается. Мы его поддерживаем и поможем вернуться в то состояние, в котором видели Жерсона.

Можно ли ждать его возвращения до паузы на сборные? Посмотрим, как пройдет его восстановление. Организм – такая вещь, что нельзя форсировать восстановление.

Мы стараемся выдержать игрока, чтобы не было рецидивов, и он мог вернуться к работе в общей группе», – сказал Тимощук.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Жерсон
fakeid
1759161021
прикол в том, что его даже тупо некуда ставить, судя по последним играм. вендела на лавку не посадишь, энрике тоже, глушенкова - ну сами понимаете, и паспорт к тому же. остаётся педро, который стал играть на космическом уровне. и как сюда впихнуть жерсона? а семаку всё мало, ещё салазара хочет подписать. а жерсон играть должен, у него чм на носу. и зениту крайне выгодно, чтобы он на него поехал, потом с арабов можно будет стрясти очень много сундуков за сборника.
