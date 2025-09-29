Тимощук рассказал, что происходит с Жерсоном в «Зените»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал проблемы летнего новичка команды Жерсона.

Бразильца купили в июле за 25 миллионов евро.

Он провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Жерсон не играет с 23 августа.

«Каждый игрок должен стать суперигроком, прежде всего отталкиваясь от своей игры. Надеемся, что его адаптация будет проходить хорошо. Есть повреждение, но он уже работает.

Может быть, такая пауза пойдет ему на пользу и поможет успокоиться. У Жерсона был длинный и насыщенный сезон, это физически и психологически сказывается. Мы его поддерживаем и поможем вернуться в то состояние, в котором видели Жерсона.

Можно ли ждать его возвращения до паузы на сборные? Посмотрим, как пройдет его восстановление. Организм – такая вещь, что нельзя форсировать восстановление.

Мы стараемся выдержать игрока, чтобы не было рецидивов, и он мог вернуться к работе в общей группе», – сказал Тимощук.