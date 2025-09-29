Смолов заключил брачный контракт с Кариной Истоминой: «Ему, очевидно, есть что терять»

Карина Истомина, супруга экс-нападающего сборной России Федора Смолова, призналась, что они заключили брачный контракт.

– А кто был инициатором?

– Федя был инициатором, и я его, на самом деле, понимаю. Потому что он все свои деньги заработал сам, честным трудом, очень много работал. Я выходила замуж по любви, я могу сама себя обеспечивать.

Когда я выходила замуж, когда мы планировали ребенка, я все равно рассматривала формат, что если у нас что-то не получится… Я не дура, понимала, что когда ты беременеешь после трех месяцев знакомства, есть какие-то риски.

Я посмотрела на свой капитал – у меня лежало миллионов 25-30. Я понимала, что даже если мы поругаемся, все будет плохо, я смогу содержать себя и ребенка и не зависеть от кого-то.

И мне это дало уверенность войти в отношения с головой. Потому что это в любом случае риски! Даже если ты встречаешь любовь всей жизни, ты все равно рискуешь. Невозможно получить гарантию.

– По итогам брачного контракта вы остаетесь каждый при своем, если вы разъезжаетесь?

– Да. Что его – остается его, что мое – мое.

– Когда он тебе это предложил, тебя это не смутило?

– Когда мы подписали брачный договор, у меня появилось спокойствие, потому что тревога за расставание – во многом из-за неизвестности, ты не знаешь, как это будет. А здесь у тебя есть бумажка, где ты знаешь этот сценарий, как он будет происходить.

Это очень больно, но это тебя успокаивает. Когда он предложил, я понимала, что это норма. Потому что ему, очевидно, есть что терять.