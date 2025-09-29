Тренер «Зенита» объяснил смену позиций Глушенкова и других игроков в атаке команды

Ассистент главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о смене позиций атакующих футболистов команды в последних матчах.
«Глушенков хорошо с новой позиции атакует и забивает больше мячей. У нас существуют разнообразные тактические схемы: и выход из обороны, и построения атакующих действий. Мы все это наигрываем, смотрим и пытаемся найти для игроков лучшие позиции.
Мы стали использовать Педро в центре, и у него хорошо получается в этой роли по объему действий, движению и мышлению действий. В бытность игроком я понимал, что иногда нужно потерпеть, если хочешь иметь игровое время, и не отталкиваться от одной позиции.
Луис Энрике собирает много фолов и борьбы. Есть самоотдача, старание и желание. У нас два футболиста привлекаются в сборную Бразилии, это особое достижение», – сказал Тимощук.
- «Зенит» выиграл 3 матча подряд во всех турнирах.
- В последних двух матчах против «Краснодара» (2:0) и «Оренбурга» (5:2) Луис Энрике стал выходить на позиции левого вингера, а Максим Глушенков – справа.
- Глушенков в этих играх РПЛ забил 5 голов и сделал 2 ассиста, Луис Энрике оформил «1+1» во встрече с «быками».