Тренер «Зенита» объяснил смену позиций Глушенкова и других игроков в атаке команды

Ассистент главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о смене позиций атакующих футболистов команды в последних матчах.

«Глушенков хорошо с новой позиции атакует и забивает больше мячей. У нас существуют разнообразные тактические схемы: и выход из обороны, и построения атакующих действий. Мы все это наигрываем, смотрим и пытаемся найти для игроков лучшие позиции.

Мы стали использовать Педро в центре, и у него хорошо получается в этой роли по объему действий, движению и мышлению действий. В бытность игроком я понимал, что иногда нужно потерпеть, если хочешь иметь игровое время, и не отталкиваться от одной позиции.

Луис Энрике собирает много фолов и борьбы. Есть самоотдача, старание и желание. У нас два футболиста привлекаются в сборную Бразилии, это особое достижение», – сказал Тимощук.