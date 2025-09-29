Радимов сказал, чему должен научиться Глушенков

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов выскказаался об игре нападающего команды Максима Глушенкова.
«Сейчас можно просто наслаждаться игрой Глушенкова. Я считаю Глушенкова одним из лучших футболистов в России. Факт в том, что это лидер «Зенита». Если это дальше продолжится, то футбольные болельщики будут наслаждаться его голами. Осталось только научиться праздновать мячи нормально», – сказал Радимов.
- Глушенков забил 4 гола в матче 10-го тура РПЛ «Зенит» – «Оренбург» (5:2).
- Ранее Радимов высказался о поведении игрока после матча 9-го тура РПЛ с «Краснодаром»: «Глушенков просто поразил. Меня раздражает, что он не празднует голы».
Источник: «Матч ТВ»