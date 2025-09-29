Игрок «Балтики» заявил, что «судейка поддушивал» команду в матче с ЦСКА

Полузащитник «Балтики» Илья Петров высказался о работе арбитра в гостевом матче 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).
«Посмотрел эпизод с красной карточкой Андраде, там вообще был офсайд у нападающего. Но ВАР не смотрит вторые жeлтые, поэтому ничего не поделать – судейка поддушивал. За 10 туров это первое такое судейство прям с первых минут», – сказал Петров.
- Защитник «Балтики» Кевин Андраде был удален с поля на 84-й минуте за две желтые карточки. Второе предупреждение он получил за фол на нападающем ЦСКА Алеррандро, а первое – в результате стычки с вратарем хозяев Игорем Акинфеевым после стандарта на 42-й минуте.
- Главным судьей встречи был Сергей Иванов.
Источник: «Чемпионат»