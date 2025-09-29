Игрок «Балтики» заявил, что «судейка поддушивал» команду в матче с ЦСКА

Полузащитник «Балтики» Илья Петров высказался о работе арбитра в гостевом матче 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

«Посмотрел эпизод с красной карточкой Андраде, там вообще был офсайд у нападающего. Но ВАР не смотрит вторые жeлтые, поэтому ничего не поделать – судейка поддушивал. За 10 туров это первое такое судейство прям с первых минут», – сказал Петров.