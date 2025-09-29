Введите ваш ник на сайте
  Игрок «Балтики» заявил, что «судейка поддушивал» команду в матче с ЦСКА

Игрок «Балтики» заявил, что «судейка поддушивал» команду в матче с ЦСКА

Сегодня, 10:52
9

Полузащитник «Балтики» Илья Петров высказался о работе арбитра в гостевом матче 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

«Посмотрел эпизод с красной карточкой Андраде, там вообще был офсайд у нападающего. Но ВАР не смотрит вторые жeлтые, поэтому ничего не поделать – судейка поддушивал. За 10 туров это первое такое судейство прям с первых минут», – сказал Петров.

  • Защитник «Балтики» Кевин Андраде был удален с поля на 84-й минуте за две желтые карточки. Второе предупреждение он получил за фол на нападающем ЦСКА Алеррандро, а первое – в результате стычки с вратарем хозяев Игорем Акинфеевым после стандарта на 42-й минуте.
  • Главным судьей встречи был Сергей Иванов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА
boris63
1759133161
Асы Талалаева обиделись на судью, корону надо вовремя снимать.
Ответить
bset
1759133295
Судейка так поддушил, что было 21-5 по ударам и 68-32 по владению. Про xG вообще молчу.
Ответить
saf05
1759133347
Падать тяжело, так высоко поднялись что крылья обожгли
Ответить
SLADE2019
1759134021
Умиляют меня комменты болел конских. И процент владения мячом и соотношение ударов приводят. Кому это надо? Туфта это по большому счету. А вот то, что повезло - это да. Но ничего плохого, везет тому кто везет.
Ответить
biber.ru
1759134434
Петров, грузи Васечкину.
Ответить
Artemka444
1759134642
Так судят всех кто против Москвы играет!!!!
Ответить
Блямба
1759134889
За каждую минуту 90+ Гиннер платил судейке втройне
Ответить
