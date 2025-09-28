Семин отреагировал на покер Глушенкова в ворота «Оренбурга»

Юрий Семин оценил игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 10-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Петербуржцы дома выиграли со счетом 5:2.

Глушенков оформил покер.

«Зенит» поднялся в топ-3 РПЛ, сократив отставание от лидера до 1 очка.

«Покер Глушенкова меня не удивил, его для этого брали в «Зенит». Он талантливый футболист, имеет большой потенциал с хорошим пониманием игры.

Думаю, он стал больше работать на команду и правильно воспринял критику, которая была по отношению к нему. Максим показывает хороший футбол.

Глушенков – один из лучших игроков РПЛ, вместе с Батраковым. Но лучшего игрока мы назовeм после сезона», – сказал Сeмин.