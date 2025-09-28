Семин отреагировал на покер Глушенкова в ворота «Оренбурга»

Юрий Семин оценил игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 10-го тура РПЛ против «Оренбурга».
- Петербуржцы дома выиграли со счетом 5:2.
- Глушенков оформил покер.
- «Зенит» поднялся в топ-3 РПЛ, сократив отставание от лидера до 1 очка.
«Покер Глушенкова меня не удивил, его для этого брали в «Зенит». Он талантливый футболист, имеет большой потенциал с хорошим пониманием игры.
Думаю, он стал больше работать на команду и правильно воспринял критику, которая была по отношению к нему. Максим показывает хороший футбол.
Глушенков – один из лучших игроков РПЛ, вместе с Батраковым. Но лучшего игрока мы назовeм после сезона», – сказал Сeмин.
Источник: Metaratings