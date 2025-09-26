Введите ваш ник на сайте
  У «Крыльев Советов» потребовали 300 миллионов рублей за продление 19-летнего форварда

У «Крыльев Советов» потребовали 300 миллионов рублей за продление 19-летнего форварда

Сегодня, 17:01
2

У «Крыльев Советов» пока не получается продлить контракт с нападающим Владимиром Игнатенко.

«Долетела с берегов Волги интересная информация, касающаяся молодой звездочки «Крыльев» Владимира Игнатенко. Парень с нынешнего сезона стал получать игровое время в команде Магомеда Адиева и уже оправдывает доверие главного тренера. На сегодняшний день 19-летний нападающий является вторым бомбардиром самарцев с тремя голами, два из которых он забил в последних двух турах – «Сочи» и «Спартаку».

Игнатенко родился и вырос в Симферополе, а в Самару приехал в 2022 году, поступив в местную академию. Там его под крыло взял тогдашний директор академии Сергей Марушко. Марушко на первых порах помогал парню освоиться на Большой земле. Но в конце 2024 года Сергей Васильевич покинул академию, перейдя на работу руководителем ЖФК «Крылья Советов». Игнатенко же продолжал прогрессировать и в сезоне-2025/26 дебютировал за основной состав команды.

Разумеется, у руководства клуба после яркого старта молодого дарования появилось желание продлить с ним контракт. Агента у парня еще нет, а играл он по действовавшему после академии первому соглашению. И вот тут перед боссами «Крыльев» появился господин Марушко и запросил за продление Игнатенко 300 миллионов рублей в качестве подписного бонуса...

Сказать, что от подобных запросов экс-директора академии за свою непосредственную работу – подготовку кадров для основной команды – в руководстве «Крыльев» охренели – это не сказать ничего. Марушко, безусловно, помогал Игнатенко и в спортивных, и в бытовых вопросах. Но имеет ли он теперь право за свою помощь требовать такие (да и вообще любые) деньги у клуба, который ему платил и продолжает платить зарплату... Вопрос, как всегда, риторический. Если ситуация действительно такова, как о ней сообщают источники, очень грустно видеть, как в очередной раз вокруг едва начавшего попадать по мячу игрока после первых же успехов уже появляется куча людей, стремящихся обогатиться за счет молодых парней. При этом сам Игнатенко, вполне возможно, даже не в курсе того, что творится вокруг его фамилии и подписи в контракте. Такие дела...» – написал источник.

  • Игнатенко стоит 250 тысяч евро.
  • Нынешний контракт игрока действует до лета 2027 года.
  • В 6 матчах сезона РПЛ у Игнатенко 3 гола.

Источник: телеграм-канал Артема Калинина
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Игнатенко Владимир
FWSPM
1758897030
он же Спартаку гол забил ! завтра 500 попросят
