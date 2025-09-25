Рахимов назвал иностранный клуб, в который мог перейти Кузяев

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что полузащитник Далер Кузяев мог перейти не в казанский клуб, а в «Реал Ов».
«Никто не знает, что до закрытия трансферного окна у него был разговор с «Овьедо», но, к сожалению, не срослось. У него есть возможность подтвердить свой уровень и доказать, что он игрок топового уровня.
Мы можем привнести вариативность в нашу игру, но для меня важна стабильность. Ее у нас пока нет, говорить о больших целях я не могу. Стабильность – это признак класса и мастерства», – сказал Рахимов.
- 24 сентября полузащитник Далер Кузяев подписал контракт с «Рубином» на правах свободного агента.
- 32-летний хавбек за два года выступлений в «Гавре» сыграл в 46 встречах, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»