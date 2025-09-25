Колыванов сказал, в каком возрасте российским игрокам нужно уезжать из РПЛ в Европу

Бывший нападающий «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов сказал, в каком возрасте российским игрокам стоит уезжать в Европу.

«В Европу нужно уезжать не в 30 лет, а хотя бы в 26, 27… У тебя будет шанс проявить себя и попасть в более статусную команду. Кузяев играл в «Гавре», который боролся за выживание, а до этого был в «Зените» – вел борьбу за чемпионство.

При этом я не говорю, что ехать туда не надо при возможности. Кузяев хотел себя попробовать – не думаю, что он там денег больше заработал. Но нужно уезжать все же туда, когда ты моложе, чтобы иметь шанс закрепиться. При этом Миранчуки уехал в нужном возрасте, но закрепиться в Европе не смогли», – сказал Колыванов.