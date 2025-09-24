Канчельскис высказался об отказе УЕФА отстранять израильские команды

Андрей Канчельскис оценил отсутствие санкций в отношении Израиля со стороны УЕФА.

«Совершенно согласен, что это двойные стандарты. Они существуют, к сожалению. Мы заложники ситуации. Пусть Россию вернут в международные турниры», – сказал Канчельскис.