Канчельскис высказался об отказе УЕФА отстранять израильские команды

Андрей Канчельскис оценил отсутствие санкций в отношении Израиля со стороны УЕФА.
«Совершенно согласен, что это двойные стандарты. Они существуют, к сожалению. Мы заложники ситуации. Пусть Россию вернут в международные турниры», – сказал Канчельскис.
- Накануне в ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров.
- Сегодня стало известно, что УЕФА не будет наказывать израильские команды и сборные по просьбе официальных лиц США.
- Израиль ведет боевые действия в секторе Газа с октября 2023 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»