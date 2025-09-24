УЕФА принял решение по возможному отстранению Израиля

Вопрос о возможном отстранении клубов и сборных Израиля от соревнований не стоит на повестке дня в УЕФА. Они продолжат выступление в международных соревнованиях.

Вопрос могли поднять на голосование на заседании исполкома УЕФА 23 сентября, однако этого не произошло.

Этому поспособствовала значительная работа, проделанная израильскими и международными дипломатами, спортивными и футбольными чиновниками. Также в процессе участвовали американские официальные лица, которые настоятельно просили руководство УЕФА не нарушать статус-кво.

Сообщается, что давление на УЕФА по вопросу Израиля оказывал Катар, который имеет значительное влияние на европейский футбол. Владельцу «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи позволили выступить с долгой речью на церемонии вручения «Золотого мяча». Это стало одним из шагов, который сейчас позволил смягчить позицию Катара по вопросу с Израилем.