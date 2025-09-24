УЕФА принял решение по возможному отстранению Израиля

Вопрос о возможном отстранении клубов и сборных Израиля от соревнований не стоит на повестке дня в УЕФА. Они продолжат выступление в международных соревнованиях.
Вопрос могли поднять на голосование на заседании исполкома УЕФА 23 сентября, однако этого не произошло.
Этому поспособствовала значительная работа, проделанная израильскими и международными дипломатами, спортивными и футбольными чиновниками. Также в процессе участвовали американские официальные лица, которые настоятельно просили руководство УЕФА не нарушать статус-кво.
Сообщается, что давление на УЕФА по вопросу Израиля оказывал Катар, который имеет значительное влияние на европейский футбол. Владельцу «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи позволили выступить с долгой речью на церемонии вручения «Золотого мяча». Это стало одним из шагов, который сейчас позволил смягчить позицию Катара по вопросу с Израилем.
- Сегодня тель-авивский «Маккаби» сыграет в гостях с ПАОКом в 1-м туре общего этапа Лиги Европы.
- Сборная Израиля сейчас занимает 3-е место в отборе на ЧМ-2026 в группе I в европейской зоне. Команда набрала 9 очков после 5 матчей и в октябре встретится с главными соперниками – Норвегией и Италией.