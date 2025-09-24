Введите ваш ник на сайте
УЕФА принял решение по возможному отстранению Израиля

Сегодня, 12:55
6

Вопрос о возможном отстранении клубов и сборных Израиля от соревнований не стоит на повестке дня в УЕФА. Они продолжат выступление в международных соревнованиях.

Вопрос могли поднять на голосование на заседании исполкома УЕФА 23 сентября, однако этого не произошло.

Этому поспособствовала значительная работа, проделанная израильскими и международными дипломатами, спортивными и футбольными чиновниками. Также в процессе участвовали американские официальные лица, которые настоятельно просили руководство УЕФА не нарушать статус-кво.

Сообщается, что давление на УЕФА по вопросу Израиля оказывал Катар, который имеет значительное влияние на европейский футбол. Владельцу «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи позволили выступить с долгой речью на церемонии вручения «Золотого мяча». Это стало одним из шагов, который сейчас позволил смягчить позицию Катара по вопросу с Израилем.

  • Сегодня тель-авивский «Маккаби» сыграет в гостях с ПАОКом в 1-м туре общего этапа Лиги Европы.
  • Сборная Израиля сейчас занимает 3-е место в отборе на ЧМ-2026 в группе I в европейской зоне. Команда набрала 9 очков после 5 матчей и в октябре встретится с главными соперниками – Норвегией и Италией.

В ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров
В РФС объяснили, почему не поддерживают отстранение израильских команд
Легенда «МЮ» призвал забанить Израиль: «Почему действуют двойные стандарты? Россию отстранили через четыре дня»
Источник: Israel Hayom
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Лига Европы Маккаби Израиль
Дубина
1758709485
Позорники.
Ответить
shurik45
1758709853
Гондоны
Ответить
"supermax"
1758710007
Да че тут говорить в принципе
Ответить
Интерес
1758710372
А что, были на сей счёт сомнения???
Ответить
...уефан
1758714235
...Моня Кляйнер, можешь себе уже расслабиться, таки ваши все остаются и будут себе играть, шоб я так жил. Можешь ещё ржать и не мочь, себе на здоровье, на зло этим шаромыжникам-гоям...
Ответить
boris63
1758714235
Шакалята америкосовского "шерхана".
Ответить
