Рахимов пошутил о переходе Кузяева в «Рубин»

Сегодня, 22:41

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопросы о подписании Далера Кузяева.

– Как удалось уговорить Далера Кузяева перейти в «Рубин»?

Он просто перепутал билеты, не на тот город взял и оказался здесь.

– Прекрасно знакомый вам игрок. Насколько он сейчас в форме, чтобы с ходу начать помогать «Рубину»?

– Мы прекрасно понимаем, провели все тесты. Ему нужно определенное время, мы надеемся, что небольшое.

Посмотрим, как быстро можно будет поставить его в хорошие физические кондиции. Дальше исходя из этого будем смотреть по ситуации.

– Это топ-игрок. Кажется, что на перспективу в этом сезоне он точно сможет выходить в каждом матче в основе. Или у вас нет таких категорий?

– Слово «перспектива» мне не нравится в 32 года. Да, мы его все знаем, и я хорошо знаю его, он у меня начинал. Он профессионал, очень внимательно относится к своему режиму – это важно.

Поэтому я надеюсь, что он выйдет. То, что он делал раньше – вы говорите «топовый игрок» – это было вчера, а в профессиональном футболе нужно доказывать сегодня и завтра.

– Каков его моральный настрой, учитывая, что он хотел заиграть в Европе?

– Не знаю, почему вы говорите о моральном состоянии. Нормальный профессиональный футболист. Была возможность остаться в Европе, что-то его не устраивало.

Люди просто не знают всех моментов, не знают, что происходило. Мы с ним еще месяц назад об этом говорили, он позвонил мне, потому что мы общаемся.

Но он прекрасно понимал – ему хотелось еще поиграть в Европе, и если бы было что-то подходящее, я думаю, он бы остался.

Ехать в Саудовскую Аравию и в Турцию он не очень хотел, и поэтому он пришел к выводу, что нужно попробовать еще раз. Мы встретились, переговорили с ним и с его отцом, и он принял решение.

  • Кузяев был свободным агентом после летнего ухода из «Гавра».
  • С «Рубином» он подписал контракт до 2026 года и взял 14-й игровой номер.

Источник: ютуб-канал «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Кузяев Далер Рахимов Рашид
