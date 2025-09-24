Введите ваш ник на сайте
Ташуев сформулировал тренерскую особенность Черчесова

Сегодня, 20:25

Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил выступление команды при Станиславе Черчесове.

  • При Станиславе Черчесове «Ахмат» в РПЛ не проигрывает.
  • Грозненцы занимают 9-е место.
  • Ближайший соперник – «Акрон».

– Вас удивляют результаты «Ахмата»?

– Черчесов не удивляет. Он создаeт хорошую рабочую команду, но проблем у «Ахмата» полно. Петь ему дифирамбы нет смысла. Очки «Ахмат» берeт, но даются они тяжеловато. В чeм-то «Ахмату» везeт, а Черчесов всегда притягивает удачу. Потихоньку «Ахмат» строится и движется вперед.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ахмат Черчесов Станислав Ташуев Сергей
