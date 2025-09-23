Введите ваш ник на сайте
Ташуев предложил себя на пост главного тренера «Спартака»

Сегодня, 13:29
5

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев считает, что готов стать главным тренером «Спартака».

«Не мне судить, кто бы подошел «Спартаку» лучше, чем Станкович, но скажу, что я со своими командами в Премьер-лиге сыграл со «Спартаком» восемь матчей – четыре выиграл, в четырех была ничья. Разница мячей – 11:3. Почему не я должен быть? Готов рассмотреть предложения.

Еще со времен Петра Первого идет преклонение перед заграницей, поэтому к нам и идет много иностранцев», – сказал Ташуев.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Спартак Ташуев Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Прокс
1758624024
Дубину возьмите,или карателя своих штанов, всё равно в Пердиве Москва-Швейный недоклуб окажется!!!
Ответить
FFR
1758624047
Только тебя не хватало в Спартаке.
Ответить
ScarlettOgusania
1758624171
так это необычно: Ташуев себя предлагает на тренерский мостик Спартака перед этим несколько раз обос.рав своего предшественника, этакий нежданчик объявился...)) как же, с Факелом "всякую шушеру" (не ваши слова, Сергей?) обыгрывал... засиделся, запылился Сережа без работы и бешенных бабок Лукойла в грёзах по должности ГТ...
Ответить
...уефан
1758624223
...уж, лучше пост гл. тренера вакантным оставить, чем тебя в Спартак взять...
Ответить
andr45
1758624985
Бывший главный тренеришка таких известных футбольных клубов, как «Дружба» (Буденновск), «Автозапчасть» (Баксана), «Фабус» (Бронницы), «Звезда» (Серпухов), «Спартак-МЖК» (Рязань), «Луховицы», «Салют-Энергия» (Белгород), «Спартак-Нальчик», «Салют», «Металлург» (Донецк), «Анжи», «Шахтер» (Солигорск), «Ахмат», «Факел» Сергей Ташуев считает, что готов стать главным тренером «Спартака».
Ответить
