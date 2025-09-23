Ташуев предложил себя на пост главного тренера «Спартака»

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев считает, что готов стать главным тренером «Спартака».
«Не мне судить, кто бы подошел «Спартаку» лучше, чем Станкович, но скажу, что я со своими командами в Премьер-лиге сыграл со «Спартаком» восемь матчей – четыре выиграл, в четырех была ничья. Разница мячей – 11:3. Почему не я должен быть? Готов рассмотреть предложения.
Еще со времен Петра Первого идет преклонение перед заграницей, поэтому к нам и идет много иностранцев», – сказал Ташуев.
- Деян Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года.
- Красно-белые занимают в РПЛ 6-е место с 15 очками после 9 туров.
Источник: РИА «Новости»