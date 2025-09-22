Кафанов объяснил, зачем в сборную России вызвали 6 вратарей

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопросы о голкиперах в расширенном составе национальной команды на октябрьские матчи.

– Обращает на себя внимание большое количество вратарей в расширенном составе. Почему приняли решение включить сразу шесть голкиперов?

– После возобновления чемпионата прошло всего два тура, поэтому расширенный список вратарей такой большой.

В итоговый состав на сбор попадут четверо голкиперов. Окончательный выбор будет сделан после 10-го тура РПЛ.

Возможно, поступим как на прошлом сборе: на первый матч останутся четыре игрока, а перед второй игрой – трое.

Решение будет зависеть от того, как вратари покажут себя в тренировочном процессе, и в каком психологическом состоянии они будут находиться.

Если выпадет такая возможность, то тренерский штаб даст сыграть всем четырем голкиперам.

– Максим Бориско в своe время выступал за юношескую и молодeжную сборные России, а сейчас впервые может быть включeн в заявку национальной команды на УТС.

– Это первый сезон Максима в роли основного вратаря своего клуба в Премьер-лиге, но он с первого тура демонстрирует зрелую, надeжную игру.

И то, что «Балтика» сейчас находится в числе лидеров в турнирной таблице РПЛ – это хорошая игра Максима в том числе.

– Что скажете о Матвее Сафонове, Александре Максименко и Станиславе Агкацеве, которые регулярно попадают в финальный состав сборной?

– Если говорить о вратарях, то по этим троим футболистам не было никаких сомнений. На сегодняшний день – это основная вратарская обойма сборной России.

– Денис Адамов и Евгений Ставер пока не успели дебютировать за сборную России, но второй сбор подряд претендуют на это. Стабильная игра за свои клубы – то, что определяет выбор в их пользу?

– И Денис и Женя – хорошие вратари. Они показывают качественную игру в чемпионате. Денис в каждом из этих двух матчей чемпионата спасал команду в ключевых моментах и сохранил ворота в неприкосновенности. Женя играл без ошибок.