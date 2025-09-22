Кафанов объяснил, зачем в сборную России вызвали 6 вратарей

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопросы о голкиперах в расширенном составе национальной команды на октябрьские матчи.
– Обращает на себя внимание большое количество вратарей в расширенном составе. Почему приняли решение включить сразу шесть голкиперов?
– После возобновления чемпионата прошло всего два тура, поэтому расширенный список вратарей такой большой.
В итоговый состав на сбор попадут четверо голкиперов. Окончательный выбор будет сделан после 10-го тура РПЛ.
Возможно, поступим как на прошлом сборе: на первый матч останутся четыре игрока, а перед второй игрой – трое.
Решение будет зависеть от того, как вратари покажут себя в тренировочном процессе, и в каком психологическом состоянии они будут находиться.
Если выпадет такая возможность, то тренерский штаб даст сыграть всем четырем голкиперам.
– Максим Бориско в своe время выступал за юношескую и молодeжную сборные России, а сейчас впервые может быть включeн в заявку национальной команды на УТС.
– Это первый сезон Максима в роли основного вратаря своего клуба в Премьер-лиге, но он с первого тура демонстрирует зрелую, надeжную игру.
И то, что «Балтика» сейчас находится в числе лидеров в турнирной таблице РПЛ – это хорошая игра Максима в том числе.
– Что скажете о Матвее Сафонове, Александре Максименко и Станиславе Агкацеве, которые регулярно попадают в финальный состав сборной?
– Если говорить о вратарях, то по этим троим футболистам не было никаких сомнений. На сегодняшний день – это основная вратарская обойма сборной России.
– Денис Адамов и Евгений Ставер пока не успели дебютировать за сборную России, но второй сбор подряд претендуют на это. Стабильная игра за свои клубы – то, что определяет выбор в их пользу?
– И Денис и Женя – хорошие вратари. Они показывают качественную игру в чемпионате. Денис в каждом из этих двух матчей чемпионата спасал команду в ключевых моментах и сохранил ворота в неприкосновенности. Женя играл без ошибок.
- Россия 10 октября примет Иран, а 14 октября – Боливию.
- Матчи пройдут в Волгограде и Москве соответственно.