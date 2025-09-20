Раскрыт основной кандидат на должность главы «Спартака»

Ашот Хачатурянц близок к возвращению в российский футбол. Его хотят назначить главой «Спартака».

«Хачатурянц рассматривается в качестве нового руководителя «Спартака». Красно-белые планируют к зиме глобальные перестановки.

Теневой босс «Спартака» – Павел Жданов. Из всего совета директоров он больше всех вовлечeн в работу клуба и самостоятельно принимает многие решения. Из-за невразумительных результатов и на фоне больших трансферных трат встал вопрос о замене Жданова. Его хотят поменять на Ашота Хачатурянца. Ашот Рафаилович также рассматривает такой вариант.

Уволить Деяна Станковича не даeт именно Жданов. Он считает, что уход серба спровоцирует другие увольнения – в том числе и спортивного директора Франсиса Кахигао», – написал источник.