Раскрыт основной кандидат на должность главы «Спартака»

Сегодня, 14:44
10

Ашот Хачатурянц близок к возвращению в российский футбол. Его хотят назначить главой «Спартака».

«Хачатурянц рассматривается в качестве нового руководителя «Спартака». Красно-белые планируют к зиме глобальные перестановки.

Теневой босс «Спартака» – Павел Жданов. Из всего совета директоров он больше всех вовлечeн в работу клуба и самостоятельно принимает многие решения. Из-за невразумительных результатов и на фоне больших трансферных трат встал вопрос о замене Жданова. Его хотят поменять на Ашота Хачатурянца. Ашот Рафаилович также рассматривает такой вариант.

Уволить Деяна Станковича не даeт именно Жданов. Он считает, что уход серба спровоцирует другие увольнения – в том числе и спортивного директора Франсиса Кахигао», – написал источник.

  • Хачатурянц возглавлял РПЛ в 2021-2022 годах.
  • Затем он покинул России.
  • Хачатурянц мечтает о работе в «Спартаке».

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Спартак Хачатурянц Ашот
Комментарии (10)
СильныйМозг
1758368835
Теневой глава спартака, это Элтон Джон.
Ответить
fakeid
1758369124
стыд! позор! тарасофка! ашот!!
Ответить
СильныйМозг
1758369514
Да и вообще, кто хочет возглавлять клуб, болельщиков Павлика Морозова?
Ответить
BarStep
1758369529
С декабря уже не рылы, а ашоты?! Ну дела :)
Ответить
Интерес
1758370138
Брага забродила.
Ответить
Desma
1758370270
Франсиса Кахигао давно пора выгнать. Не фиг неруси делать в Спартаке, если они себя ещё считают народной командой.
Ответить
ZAITZEFF2011
1758372569
Ашот в Спартаке? Полный вперед...
Ответить
FFR
1758373106
От этих ян-ов подальше, именно они слили Мурата Якина в свое время.
Ответить
Fju-2
1758377038
Ашот - это выдуманное имя. На самом деле его зовут Полиграф Полиграфович.
Ответить
