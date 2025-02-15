Хачатурянц заявил о мечте поработать в «Спартаке»: «Назначение уже было рядом»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил о мечте поработать в «Спартаке».
– Также появлялась информация, что вы можете занять руководящую должность в «Спартаке». Это действительно так?
– Был переговорный процесс. К сожалению для меня, он ничем не закончился.
– На чем не сошлись?
– Об этом я не могу говорить, но «Спартак» – это моя мечта.
– Когда были переговоры? Летом?
– Это я тоже не могу комментировать.
– Но назначение было рядом?
– Да, было рядом.
- Хачатурянц возглавлял РПЛ в 2021-2022 годах.
- Затем он покинул России.
- Сообщалось, что Хачатурянц вскоре может вернуться в систему российского футбола.