Хачатурянц заявил о мечте поработать в «Спартаке»: «Назначение уже было рядом»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил о мечте поработать в «Спартаке».

– Также появлялась информация, что вы можете занять руководящую должность в «Спартаке». Это действительно так?

– Был переговорный процесс. К сожалению для меня, он ничем не закончился.

– На чем не сошлись?

– Об этом я не могу говорить, но «Спартак» – это моя мечта.

– Когда были переговоры? Летом?

– Это я тоже не могу комментировать.

– Но назначение было рядом?

– Да, было рядом.