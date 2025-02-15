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  • Хачатурянц заявил о мечте поработать в «Спартаке»: «Назначение уже было рядом»

Хачатурянц заявил о мечте поработать в «Спартаке»: «Назначение уже было рядом»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил о мечте поработать в «Спартаке».

– Также появлялась информация, что вы можете занять руководящую должность в «Спартаке». Это действительно так?

– Был переговорный процесс. К сожалению для меня, он ничем не закончился.

– На чем не сошлись?

– Об этом я не могу говорить, но «Спартак» – это моя мечта.

– Когда были переговоры? Летом?

– Это я тоже не могу комментировать.

– Но назначение было рядом?

– Да, было рядом.

  • Хачатурянц возглавлял РПЛ в 2021-2022 годах.
  • Затем он покинул России.
  • Сообщалось, что Хачатурянц вскоре может вернуться в систему российского футбола.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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15.02.2025 08:52
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Комментарии (3)
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oyabun
1739599102
Всё хотят прийти и заработать в Спартаке хорошие деньги. Не от всех только польза.
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Spartak_forv@
1739600328
Так Хачатурянц вроде отбыл в свое поместье в Италии.Что ж там случилось-винный бизнес «прогорел» или деньги закончились?
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ss21
1739605404
Надеюсь по приезду он не забудет обновить данные воинского учёта.
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