Овчинников назвал самого хитрого бразильца в «Зените»

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о полузащитнике «Зенита» Жерсоне.

Бразильца купили в июле за 25 миллионов евро.

Он провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Жерсон не играет с 23 августа.

«Чем отличаются иностранцы от российских футболистов? Цветом кожи: темнее, светлее, бронзовее. Но по игре они ничем не отличаются и не выделяются.

Это показывает пример «Зенита», который идeт на шестом месте. Их легионерам надо купить школьные рюкзаки, отобрать банковские карточки, дать сухпаeк на три дня и отправить в Бразилию.

Жерсон – самый хитрый из бразильцев «Зенита». Он получил от своего любимого клуба процент от суммы в 25 миллионов евро за его трансфер.

Затем он начинает выражать недовольство тем, что не попадает в стартовый состав, и готов уехать домой.

А потом начнeт обращаться в ФИФА, и «Зениту» придeтся выплачивать круглую сумму. В таком случае у Жерсона жизнь удастся», – заявил Овчинников.