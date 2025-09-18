Канчельскис объяснил, почему не поехал на открытие стадиона «Эвертона»

Андрей Канчельскис рассказал о несостоявшемся визите в Англию в конце лета.

Его приглашали на открытие стадиона «Хилл Дикинсон», которое состоялось 24 августа.

– У меня было приглашение поехать на открытие стадиона «Эвертона», там сыграть матч. Но я не смог, потому что у нас идет чемпионат.

– Вас туда приглашали, даже несмотря на политику и санкции против России?

– Конечно, почему нет? Политика и спорт – несовместимы. Простые люди, граждане Великобритании к этой политике не имеют никакого отношения. Мы всегда хорошо общаемся, я туда спокойно приезжаю, прихожу на футбольные матчи, ко мне там очень хорошее отношение.

И к России там хорошо относятся. Но вы же понимаете, что политикой занимаются отдельные люди, которые сидят в парламенте. Наверное, им выгодно делать такие шаги, политические высказывания. А простой народ этим не интересуется, поэтому относится к России нормально.