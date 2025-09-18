Овчинников объяснил, почему Талалаева не берут в топ-клубы РПЛ

Валерий Овчинников высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве.

«Дело в том, что Талалаевым никто не заинтересовался из топ-клубов России, потому что его давно знают. Со многими командами у него не складывалось. Это специфический тренер, который отстаивает свои взгляды, и не все руководители клубов это выдерживают.

В «Балтике» всe складывается. Мне кажется, что топ-клубы России просто побоятся назначить к себе Талалаева. Однако, если командам нужен будет высокий результат, он станет многим интересен», – сказал Овчинников.